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"Mert Karadağ, artık polis değilsin!"

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi İçerde, merakla beklenen 31. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Melek, ölüyor mu? Mert'in Celal'in adamı olduğu ortaya çıkıyor mu? İşte İçerde 31. bölüm fragmanı ve özeti...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:45:38 Güncelleme: 09:51:58

SHOW TV'de yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının tartışmasız lider dizisi "İçerde" merakla ve heyecanla beklenen 31. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yeni bölümde Melek ölüyor mu? İşte İçerde 31. bölüm fragmanı ve özeti...

İÇERDE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir.

Bu ölüm Sarp ve Mert'i yakınlaştırırken kızının ölümüyle öfke ve kedere boğulan Celal intikam yemini edecek. Mert'in, Celal'in adamı olduğunun ortaya çıkmasıyla ise tüm dengeler altüst olacak.

YUSUF MÜDÜR: "MERT KARADAĞ, ARTIK POLİS DEĞİLSİN"

Yusuf Müdür, Organize'de arkadaşlarının önünde Mert’i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp ise bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MELEK VURULMUŞTU

Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp’la paylaşmak olacaktır. Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır.

Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirir. Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.

Öte yandan Melek, büyük gerçeği Sarp'a söyleyecekken Kudret'in adamları da Sarp'ı öldürmek için hazırda beklemektedir. Sarp'a doğru uzatılan silahları fark eden Melek, Sarp'ın önüne atlayarak vurulmuştu.

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