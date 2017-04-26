Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cavit Çetin Güner gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin 86. bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla birlikte izleyiciler "Diriliş Ertuğrul neden yok?" diye merak etmeye başladı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümü neden yok? Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Diriliş Ertuğrul dizisinin resmi Instagram profilinden yapılan açıklamada dizinin yeni bölümünün 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacağı belirtilirken yapılan açıklamada, "Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİR ÖNCEKİ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Bey Esra Bilgiç Halime Hatun Hülya Darcan Hayme Ana Cengiz Coşkun Turgut Alp Nurettin Sönmez Bamsı Beyrek Cavit Çetin Güner Doğan Bey Ayberk Pekcan Artuk Bey Erden Alkan Candar Bey Kürşat Alnıaçık Ural Bey

Gülçin Santırcıoğlu Çolpan Gülsim Ali İlhan Aslıhan Cem Uçan Aliyar Osman Albayrak Batuhan Fırat Topkorur Tüccar Hasan Gökhan Bekletenler Haçaturyan Usta Batuhan Karacakaya Dündar Yaman Tümen Gündüzalp Serhat Barış Tristan Mehmet Cerrahoğlu Cazgır

Ezgi Esma Kürklü Banu Çiçek Melih Özdoğan Samsa Celal Al Abdurrahman Gökhan Karacık Derviş Hakan Serim Günkut Mehmet Pala Kutluca Edip Zeydan Dumrul Alp