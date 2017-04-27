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Payitaht Abdülhamid
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Sultan Abdülhamid ihanet çemberinin tehdidi içinde

Payitaht 'Abdülhamid' 9. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Sultan Abdülhamid yine bir ihanet çemberinin tehdidi içinde

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:16:28 Güncelleme: 19:21:23

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı Payitaht 'Abdülhamid' 9. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Ömer, büyük bir kumpasın kurbanı olmak üzere. İşte Payitaht 'Abdülhamid' 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PAYİTAHT 'ABDÜLHAMİD' 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ABDÜLHAMİD İHANET ÇEMBERİNİN TEHDİDİ İÇİNDE

Takipçileriyle 9. randevusuna çıkacak olan Payitaht 'Abdülhamid'in yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Sultan Abdülhamid yine bir ihanet çemberinin tehdidi içinde. Şehzade Abdülkadir hakkında gelen silah jurnali üzerine, bir de Abdülkadir'in düşmana şifa olacak çiçeği almak üzere gelmesi, hainliğinin ihtimalini güçlendiriyor.

Abdülhamid birçok ihanete şahitlik etmiş olsa da, oğlunun ihaneti karşısında zor bir sınavla yüzleşmek durumunda. Belki de bu güne kadarki en zor sınavı... Ömer, büyük bir kumpasın kurbanı olmak üzere... Gözü dönmüş bir güruhun canını almak için kapıya dayanması, ölüm fısıltılarını beraberinde getiriyor.

Hiram, Ömer'le olan intikam savaşında kazanmaya çok yakın. Ömer'in mutlak bir mucizeye ihtiyacı var. Theodor Herzl’in, attığı her adımda ensesinde nefesini hissettiği Abdülhamid’in gücü karşısında beklediği silahlara kavuşmasının bir tek yolu var. O da Mahmut Paşa’nın kuracağı tertip. Mahmud Paşa Herzl’e yardım edecek mi? Herzl silahlara kavuşacak mı? Sürpriz bir ismi de yanına alarak ve Ermenileri kullanarak Payitaht'ta kaosu sokaklara yayacak mı? Göreceğiz. Melike namı diğer Ahsen, vicdanı ve geçmişi arasında gidip gelirken Saray dışında hangi kimliği ile hareket edecek? Ağabeyi Samir ile vücudunda zehir dolaşan Sara’nın maşası olarak devam edecek mi?

Haremdeki bıçaklanan kız Makbule’nin savaşı şimdilik Seniha'nın galibiyetiyle sonuçlanmış görünüyor. Fakat Seniha da, Mahmud Paşa da diken üstündeler. Çünkü Makbule'nin kılına zarar gelse sorumlusu onlar olacak. Mahmud Paşa, bıçakladığı kıza sevecen bir baba olmak zorunda. Acaba bunu başarabilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÖMER İNTİKAM İÇİN HİRAM'IN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Osmanlı’ya hâkimiyet kurmaya ve yok etmeye çalışan dış güçler, yine yılmadan sinsi planlarına devam edecek. Osmanlı'nın başındaki yeni sorun Herzl’in ayaklandırmayı Payitaht'ta yaratmak istediği Ermenilerle olan iş birliği olacak! Yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok’un yazdığı dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde olacaklar: Ermeni komiteciler Payitaht'ı kana bulamak için İstanbul'a silah yığmaya çalışıyor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin'in (Eren Hacısalihoğlu) Filistin'den getirdiği ajanı usta bir planla İngilizlere karşı kullanıyor.

Ömer (Akın Akınözü) annesinin intikamı için Hiram'ın (Berkan Şal) peşine düşüyor. Ömer hedefe giderken kurulmuş bir ok gibi yayından fırlıyor. Fakat başına geleceklerden habersizdir. Valide Sultan'ın (Şefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar Kadın (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasındaki muharebeyi iyice kızıştırıyor. Valide Sultan'ın hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluş hediyesi olarak Mahmut Paşa'ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut Paşa'nın kâbusu olacak. Melike (Ezgi Eyüboğlu) mazisinin sırlarını aralamak için Saraydan çıkmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike'nin yardımına koşuyor. Ama bu başına büyük bir bela açacak.

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