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Arka Sokaklar
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Pınar, Ali'den boşanmak mı istiyor?

Arka Sokaklar 439. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Pınar, Ali'den boşanmak mı istiyor? İşte Arka Sokaklar 439. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:31:02 Güncelleme: 19:38:26

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı Arka Sokaklar 439. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Pınar, Ali'den boşanacak mı? Zeliş, zor bir haberle karşı karşıya iken zorla rehin alınır. Peki Zeliş kurtulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 439. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 439. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

PINAR, ALİ'DEN BOŞANACAK MI?

Takipçileriyle 439'uncu randevusuna çıkacak olan Arka Sokaklar'da olaylar şöyle gelişecek: Buse'nin Ali'yi öperken görüntülenmesi Pınar için boşanmanın eşiğine getirir. Pınar'ın kararı karşısında Ali çılgına dönse de bir suçunun olmadığını anlatamaz.

Çiçeği burnunda muhabir Zeliş, zor bir haberle karşı karşıya iken zorla rehin alınır. Bu zor durumda bile canlı yayın yaparak, haberine devam eder. Lakin Çoban Ailesi bu haberi izleyince çılgına döner ve Zeliş'i bulmak için ellerinden gelenleri yapar.

Ekibin ise yine zor bir görevi vardır. Adaleti sağlamak için çatışmaya girecekleri meşakkatli görev onları bekler.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ALİ ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

Arka Sokaklar 438. bölümde olaylar şöyle gelişti: Ali, Pınar'a karşı açıklanamaz bir durumda yakalanıyor! Pınar, Ali'den ayrılma kararı mı alıyor?

Metin ve Tekin, sokakta gördükleri zor durumdaki bir amcayı evlerine misafir eder. Misafirlikten gayet hoşnut olan kişi ise kahvesini yudumlarken Hüsnü görür ve ne olduğunu anlayamaz. Çoban Ailesi, Hüsnü'ye bu durumu nasıl izah edecek?

Buse'nin başı ise tehlikeden bir türlü kurtulamaz. Yine zor durumla karşı karşıya kalır. Fakat olay yerine yakın olan Ali, hemen yardıma koşar ve Buse'nin hayatını kurtarır. Bu yardımlar karşısında Ali'nin becerisine kendini kaptıran Buse, onu öpmekten nefsini alıkoyamaz. Fakat bu anların bir görüntüsü ekibin eline geçer. Pınar'ın kulağına geldiğinde ise ayrılık çanları çalmaya başlar.

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