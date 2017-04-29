OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayınlanan 2 KHK'lara göre evlilik programları için karar verildi. Yeni KHK'lara göre evlilik programları hakkında karar verildi. Peki evlilik programları yasaklandı mı? Evlilik programları kaldırıldı mı? İşte cevabı...

EVLİLİK PROGRAMLARI YASAKLANDI MI?

OHAL kapsamında 2 KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan yeni KHK'lara göre evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi. İşte yayınlanan KHK'da evlilik programlarıyla ilgili o kısım;

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”

İşte evlilik programlarının kapatılması ile ilgili gelen yorumlar;

— Musa SÖYLEMEZ (@musasylemez) April 29, 2017

— Büşra Altuğ (@wontosse1905) April 29, 2017