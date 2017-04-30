Başrollerini Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı Hayat Bazen Tatlıdır 26. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Hayat öğretmen, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, gidip gelmekte yaşam savaşı vermektedir. İşte Hayat Bazen Tatlıdır 26. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR'IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



HAYAT ÖĞRETMEN ÖLECEK Mİ?

Final bölümüyle ekranlara gelecek olan Hayat Bazen Tatlıdır'da olaylar şöyle gelişecek: Merdivenden yuvarlanan Hayat’ın durumu kritiktir. Yoğun bakıma alınan Hayat öğretmen, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, gidip gelmekte yaşam savaşı vermektedir.

Öte yandan Hayat’ı öldürmeye teşebbüs ettiği için Tamer’in verdiği ifade doğrultusunda Cerrah tutuklanarak, hapse gönderilir. Cerrah, Tamer’in intikamını almak için hapishaneden kaçar.

Koray ve Asya’nın öpüştüğünü gören Sevda her ikisinden de bunun hesabını sormaya karar verir. Kendi bildiği yöntemlerle bunu gerçekleştirir de. Zaten Loçko’dan ayrılan Asya için Sevda’nın bu tavrı son noktadır ve o da Koray’la birlikte eski okuluna dönmeye karar verir.

Burak’ın hala Sevda’yı unutamadığını düşünen Gözde, Onun foyasını ortaya çıkarmak için bir plan yapar. Bu planın sonucunda, Burakla ilişkisini bitirip bitirmeyeceğine karar verecektir.

Şerif müdür annesini ikna edemediği için, Birtanem öğretmenle evlenmekten vaz geçer. Birtanem ve Şerif büyük bir kavga edip ayrılırlar. Şerif perişan olur. Annesi Perihan hanım oğlunun bu durumuna çok üzülmektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

HAYAT ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINIYOR

Hayat Bazen Tatlıdır'ın 25. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Hayat açığa alındığı haberiyle şok olur! Bu haberle yıkılan öğrenciler, Hayat’ın görevinden alınmasına Sevda’nın sebep olduğunu öğrenince Sevda’ya cephe alırlar! Koray, Gedik Paşa Anadolu Lisesi’nden ayrılıp eski okuluna dönmeye karar verir! Loçko arkadaşlarından ve Asya’dan gizli taksicilik yaparken, arabasına hiç beklemediği biri biner!

Birtanem, Şerif’in annesinin gözüne girebilmek için Hayat gibi davranmaya başlar! Koray, Sevda’yı kendinden vazgeçirmek için bir oyun oynar! Hayat, Cerrah ve Tamer’in kavgasında arada kalınca, başına gelecek kazadan kurtulamaz!