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İsimsizler 6. son bölüm fragmanı ve özeti

İsimsizler, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kaymakam Fatih, annesinin intikamını alabilecek mi? İşte İsimsizler 6. bölüm fragmanı ve özeti...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:40:07 Güncelleme: 09:42:37

Kadrosunda Uğur Güneş, Bülent Alkış, Musab Ekici, Sedat Mert, Algı Eke ve Taner Ertürkler gibi isimlerin yer aldığı ve Virankaya'da Kaymakam olarak görev yapan Fatih'in hikayesini konu edinen İsimsizler, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte İsimsizler 6. bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Savcı Zeki Öztan ve Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan ise Fatih’i can damarından vuracak bir kumpas yaparlar. Fatih, kendini ve arkadaşlarını içine düştükleri kumpastan kurtarmaya çalışırken Sawer’in özyönetim ilan ettiği köyü de teröristlerden temizlemek zorundadır.

Daha annesinin acısını yaşayamayan Fatih, düşmanlarının hazırladığı bu hain tuzakları bertaraf etmeyi başarabilecek midir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fatih Kaymakama yapılan suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor, ekip bunu yapan hainlerin peşine düşüyor.

İsimsizler 5.Bölüm'de Fatih, ona yapılan hain saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtuluyor ancak bu işin ve bunu yaptıranların peşini bırakmıyor. Ekip, yaptıkları araştırmalar sonucu Otto'nun hainlerle iş birliği içinde olduğunu anlıyorlar.

Bunun üzerine Otto'nun vakfına giden Fatih, onun gerçek yüznü öğrendiğini ve artık daha da güçlenerek karşılarında duracağını söylüyor. Otto ise bu iddiaları inkar etse de içte içe büyük bir tereddüt yaşıyor... Afran'ın vurulması ise olayları bambaşka bir boyuta taşır. Elif, yaralı olarak kaçırılıp saklanan Afran’ın tedavisi için örgüt tarafından rehin alınır. Elif'i burada kötü bir sürpriz beklemektedir...

Öte yandan terör örgütü, Sawer'in son girişimlerinin başarısız olması sebebiyle daha da kızmaya başlamıştır. Ama Kaymakam Fatih ve ekibi, bu saldırganlara vatanı bırakmayacaktır. Terör örgütünün sonraki planı daha fazla ölüm olması yönünde ilerlemektedir.  Terör örgütünün sıradaki hedefi Virankaya kaymakamının annesi olur. 

Fatih annesinin hayatını kurtarmayı başarabilecek mi?

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