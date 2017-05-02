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Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı 'İçerde' 32. son bölümüyle dün akşam seyircisinin karşısına çıktı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Sarp ve Yusuf’un, Mert’in depoyu değiştirmesine anlam veremediği final sahnesinde Mert’in uzaktan onları izlediği an izleyenleri ekran başına kilitledi.

MERT'İN "NEDEN ACABA?" DEDİĞİ FİNAL SAHNESİ DÜN AKŞAMA DAMGA VURDU!

Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde Mert’in, Sarp ve Yusuf Müdür’ü konuşurken gördüğü final sahnesi heyecanı doruk noktasına ulaştırdı. Yusuf Müdür’ün ve Sarp’ın, Mert’in depo yerini değiştirmesine anlam veremediği final sahnesinde, onları duyan Mert’in “Neden Acaba?” dediği dakikalar izleyicileri ekran başına kilitledi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"MEĞER BİZİ YOK ETMEK İÇİN İÇİMİZE SIZMIŞ"

İçerde"nin dün akşam ekrana gelen 32. bölümünde Kudret; Sarp, Mert ve Celal’in arasında kaldı. Celal, Kudret’i mezbahaya götürmeleri için adamlarına emir verdi. Fakat mezbahaya giderken Yusuf ve polislerin arabası yolu kapattı. Kudret’i elinden kaçıran Celal öfkeden deliye döndü. Sarp, Melek’in Umut hakkında bir şey bıraktığından emin bir şekilde Melek’in odasına gizlice girerek bir ipucu bulmaya çalıştı. Aramaları sonucunda boş bir kamera bulan Sarp, içerisindeki kaseti bir türlü bulamadı.

Bu kasette Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu, Mert’in ise Umut olduğunu söylüyordu. Kaseti bulmak için Melek’in tutulduğu eve giden Sarp, Celal ve adamlarının da eve girmesiyle köşeye sıkıştı. Saklanmak zorunda kalan Sarp, Celal’in ondan önce kaseti bulmasıyla şok yaşadı. Celal, kaseti izledikten sonra Mert ve Sarp’ın gözleri önünde yaktı. Daha sonra Kudret’i öldürmek için Rüstem’le karşılıklı anlaşan Celal ve adamları mal teslimatı için depoya gitti. Yanlış depoya giden Yusuf, Celal’i yakalayamadı; Celal ise Kudret’in öldürülemediğini öğrendi. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Sarp ve Yusuf’un, Mert’in depoyu değiştirmesine anlam veremediği final sahnesinde Mert’in uzaktan onları izlediği an izleyenleri ekran başına kilitledi.