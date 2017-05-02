Başrollerini Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda, 67. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal ve Nihan için vuslat yaklaşıyor mu? İşte Kara Sevda 67. bölüm fragmanı ve özeti...

KARA SEVDA 67. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kemal’le birlikte Nihan’ın tereddütsüz ölüme atılması, Emir’in planını tersine çevirecektir. Emir, sevdiği kadının peşinden alevlerin içine dalar. Kemal’i kurtarmadan evden çıkmak istemeyen Nihan’ı Emir zorla çıkarır. Kemal, kaderiyle baş başa kalır.



Leyla, hastanede ölümle pençeleşirken, Ayhan intikam yemini eder. Ne pahasına olursa olsun bu olayın sorumlusu tuttuğu Kozcuoğlu ile hesabı kendisi görecektir. Ayhan’ın katil olmasının önünde durabilecek tek kişi Kemal’dir. Kemal bir an önce bu olayı aydınlatmaya karar verir ancak hızla tükenen zamanın da farkındadır.



Emir, babasının Leyla’nın vurulması üzerindeki azmettirici rolünü öğrendiğinde delirir. Kemal’in bu işin peşini bırakmayacağından şüphesi yoktur. Emir, babasını yurtdışına göndermek için harekete geçer.

Kundaklanan evin baş şüphelisi olarak Mercan, Emir’i göz altına alır. Zeynep, Kemal’i diri diri yakmanın eşiğine gelen Emir ile karakolda yüzleşir. Emir’le bağlarını derinden sorgulayacağı an yaklaşmaktadır.Kemal ile Nihan araştırdıkça Kozcuoğlu Holding’in kirli izleri ortaya çıkar. Kemal cevaplara yaklaştıkça Emir iyice kuşatılır. Öte yandan Kemal, Asu’ya boşanma davası açar. Kozcuoğlu ailesi köşeye sıkıştıkça Nihan’la Kemal’in vuslatı da yaklaşmaktadır. Nihan’la Kemal, önlerindeki engelleri birer birer kaldırırken, sonsuz aşklarına inançları her zamankinden daha fazladır.

Ayhan, Leyla’nın gözlerini açacağından umudu kestiğinde, intikam ateşine teslim olur. Galip’i kaçırır. Kemal, Ayhan’ı durdurmak için son kozlarını oynayacaktır. Diğer yandan Kozcuoğlu ailesi, çok ağır bir bedel ödemek üzeredir. Bu, Emir’in bütün gerçeğini değiştirmeye yetecek kadar büyük bir bedeldir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KEMAL, NİHAN'I KURTARDI

Kemal ve Nihan yıllar sonra kavuştukları mutluluğun tadını kızlarıyla birlikte çıkarırken Emir, Nihan’ı hapse yollayacağı planının son imzasını Asu’ya attırır. Nihan izinsiz maden işletmekten gözaltına alınır.



Bütün deliller Nihan’ı işaret ederken Kemal’in Nihan’ı kurtarmaktan başka düşüncesi yoktur. Kemal bu kumpasın ardındaki en zayıf halkadan başlamaya karar verir. Emir ise kurduğu oyunun mutlak galibine dönüşmüşken eli arttırmaya karar verir.



Asu’nun hırsına yenik düşerek yapacağı hata Kemal için Nihan’ın kurtuluşuna açılan bir kapıya dönüşür. Nihan ise gözaltındayken Emir’den gelen, Deniz’i kaybetmesi anlamına da gelen belgeyle sarsılır. Ama yine de geri adım atmaz. Emir’in hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

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Kemal Nihan’ı kurtarmak için çırpınırken, Leyla da Ayhan’la birlikte farkında olmadan Kozcuoğlu holdingin en karanlık sırlarından birini çözmek üzeredir. Bu sırrın sonunda kendisini bekleyen ölümcül tehlikenin farkında değildir.Emir Zeynep’in Hakan’la evlenme kararından vazgeçmediğini öğrenince Zeynep’le bir araya gelir. Zeynep’i yalnızlık kuyusuna itmek için hareket alır. Zeynep, Emir’e restini çekse de, Hakan’la nikah masasına oturduğu anda bile Emir’den bir işaret bekleyecektir.Nihan ile Kemal’in sevdası güçlendikçe Emir’in karanlığı derinleşir. İki kara sevdalının her şeye rağmen aşktan bir kale örmeye başlaması, Emir için savaş ilanı anlamı gelir. Emir herkesi içine alacak şenlik ateşini tutuşturmaya karar verdiğinde kendisini de bir sürpriz beklemektedir.