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Bu Şehir Arkandan Gelecek
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Belgin, Yiğit'le işbirliği yapıyor!

Bu Şehir Arkandan Gelecek, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Belgin intihara teşebbüs ediyor. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek yeni bölüm fragmanı ve özeti...

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:53:09 Güncelleme: 00:57:18

Kadrosunda Kerem Bürsin, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimlerin yer aldığı Bu Şehir Arkandan Gelecek, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Belgin intihara teşebbüs ediyor. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek yeni bölüm fragmanı ve özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ali ve Derin, küvette bileklerini kesmiş halde buldukları Belgin'i hastaneye yetiştirir. Kendine geldiğinde, Derin onu Bora'nın ortaya attığı iddiayla ilgili sorgular. Belgin, Ali'yi öldürmeye teşebbüsle suçlanınca intihar kozunu oynar ve kendini acındırır. 

Kocasının kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını anlayan Belgin, Tekin'e karşı iyice hırslanmıştır. Ona karşı Yiğit'le işbirliği yapmaya karar verir. Şahin, Ali'yi Gülce ve Aydemir'in elinden kurtarmak için kolları sıvar. Ancak Aydemir'in sözleşmeyi iade etmek için tek bir şartı vardır. 

Şahin, Aydemir'in istediği şartlarda ve kendinden oldukça genç birisiyle kuralsız bir şekilde dövüşecektir. Oğlu için her şeyi göze alan Şahin teklifi kabul eder. Ancak Nesrin, Şahin'in kendini tehlikeye atmasına karşıdır. Her şeyden habersiz olan Ali, babasına ulaşamayınca endişelenir.

Şahin'i ararken Aslı ve Bora'yı birlikte görür ve Bora'ya sert tepki gösterir. Ancak Bora'nın sayesinde Ali babasını büyük bir beladan kurtarma şansı yakalayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sözleşme yüzünden Gülce'yle çalışmaya devam etmek zorunda olan Ali, bu durumdan çok rahatsızdır. Oğlunun sıkıntısını gören Şahin, ona destek olacaktır. Belgin'in Bora'yla yaşadığı yasak ilişkinin basına yansımasının ardından magazinciler, Derin ve Belgin'in peşine düşer.

Gülce ise Ali'yi reklam kampanyasının yüzü yapmak için kolları sıvamıştır. Kokteylin olduğu gece Ali'ye yalnız gelmesini tembihleyen Gülce, Derin'i karşısında görünce çok bozulur. Ali'nin basına tanıtımı, Derin'in varlığı yüzünden skandala dönüşür. Şahin, Ali ve Rauf Anne'yle birlikte Nesrin'i oğlundan istemeye gider.

Aslı ve annesinin beklenmedik katılımıyla birlikte, bu 'kız isteme ziyareti' oldukça renkli geçecektir. Belgin'in ihaneti yüzünden koğuşta dalga konusu olan Tekin, durumu hazmedemez. Yakında tahliye olacak olan mahkumlardan biri ona sorunu kökünden halletmeyi teklif eder.

Nesrin ve Şahin'in nişan gecesi ortaya çıkan Bora, Derin'in tepkisiyle karşılaşır. Tartışmanın sonucunda Derin, annesinin gerçek yüzünü öğrenir. Ancak Belgin'den hesap sormak için eve gelen Derin ve Ali'nin karşılaşacağı manzara, onları dehşete düşürecektir.

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