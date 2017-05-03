TELEVİZYON
03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Diriliş Ertuğrul
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul 86. bölümünde neler yaşanacak?

Diriliş Ertuğrul, 86. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı ve özeti...

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:01:42 Güncelleme: 01:02:40

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul, 86. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır.

Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Şimdi büyük bir öfke içinde olan Vasilius’u ve Ural’ı durdurmak çok zor olacaktır. Büyük planlarını devreye sokacaklardır. Peki bu planları neler olacaktır? Ertuğrul ve Aliyar onlara karşı nasıl bir önlem alacaktır? Ve bu çetin mücadelede hangi taraf başarılı olacaktır?

Öte yandan Dündar, yaptığı büyük hatanın altında ezilmiş, gururu incinerek mektup bırakıp obayı terketmiştir. Hayme ana, kötü şeyler olacağını sezmekte fakat oğlunun gidişini henüz bilmemektedir. Acaba onun gittiği haberini duyunca ne yapacaktır? Ertuğrul anasını nasıl teskin edecektir. Ve en önemlisi Dündar nereye gidecektir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır.

Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir?

Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?

 
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Belgin, Yiğit'le işbirliği yapıyor!
TELEVİZYON

"Belgin Hanım intihara teşebbüs etmiş!"
Mert'in "Neden acaba?" dediği final sahnesi dün akşama damga vurdu
TELEVİZYON

"Neden acaba?"
No: 309 46. bölümünde Onur ve Lale boşanacak mı?
TELEVİZYON

Mahkeme günü geldi çattı!
Evlat Kokusu 8. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Yusuf'un ifadesi her şeyi alt üst ediyor!
Kara Sevda 67. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Kemal ve Nihan için vuslat yaklaşıyor mu?
Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?
İçerde 33. bölümden ilk sahne yayınlandı
TELEVİZYON

"Meğer bizi yok etmek için içimize sızmış!"
İçerde 32. bölümünde Sarp, Mert'in kardeşi olduğunu öğrenecek mi?
TELEVİZYON

Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bıraktı...
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET MALDİVLER’DEN BODRUM’A
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ‘SALLA GİTSİN’ DİYEREK SALLADI
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI FİLMLER YERSİZ UZUN MU?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK HAYIRLI OLSUN ALEYNA’CIM
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ŞEHRİN BİSİKLETLE VE İLKBAHARLA AŞKI:...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ŞVAYK GERÇEĞE AYDI PEKİ YA BİZ?
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR UZAYDA ‘BİZİM AİLE’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ YAŞAMININ KIYMETİNİ BİL, DUR VE DÜŞÜN!
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ÇEŞME’DE NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS SPORA BAŞLAYANLAR NE YEDİĞİNİ BİLSİN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN EVLİLİK PROGRAMLARI İÇİN YANLIŞ ALARM
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Belgin Hanım intihara teşebbüs etmiş!"
  • 2 Mahkeme günü geldi çattı!
  • 3 Yusuf'un ifadesi her şeyi alt üst ediyor!
  • 4 Kemal ve Nihan için vuslat yaklaşıyor mu?
  • 5 Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?
  • 6 "Neden acaba?"