Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul, 86. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Diriliş Ertuğrul 86. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır.

Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Şimdi büyük bir öfke içinde olan Vasilius’u ve Ural’ı durdurmak çok zor olacaktır. Büyük planlarını devreye sokacaklardır. Peki bu planları neler olacaktır? Ertuğrul ve Aliyar onlara karşı nasıl bir önlem alacaktır? Ve bu çetin mücadelede hangi taraf başarılı olacaktır?

Öte yandan Dündar, yaptığı büyük hatanın altında ezilmiş, gururu incinerek mektup bırakıp obayı terketmiştir. Hayme ana, kötü şeyler olacağını sezmekte fakat oğlunun gidişini henüz bilmemektedir. Acaba onun gittiği haberini duyunca ne yapacaktır? Ertuğrul anasını nasıl teskin edecektir. Ve en önemlisi Dündar nereye gidecektir?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ural ve Vasilius hain planlarına bir yenisini daha eklemiş, Dündar’ı ve Doğan’ı Konya yolu üzerinde tuzağa düşürmüşlerdir. Bu tuzak neticesinde Doğan’ı öldürüp Dündar’ı rehin almışlardır. Bu acı obada büyük yankı uyandırmıştır. Ertuğrul intikam yeminleri ederek alpları ve Aliyar’la birlikte yola çıkmıştır. Önce Nikea’dan gelen birlik basılmış ardından Karacahisar Kalesine farklı kılıkta girilmiştir. Şimdi her tarafını intikam hırsı bürüyen Ertuğrul ve alpları, Karacahisar’da çetin bir cengin ortasındadırlar. Peki oradan sağ salim çıkabilecekler midir? Kalbi ve vücudu yaralı olan Dündar’ı kurtarabilecekler midir? Diğer yandan Vasilius, Helena ile İmparatorun daveti üzerine düğün yapmak için Nikea’ya doğru yola çıkmıştır. Helena yola çıkmadan önce haberi Dumrul’a ulaştırmış, Dumrul da Ertuğrul’a iletmiştir. Ertuğrul, Helena’yı kurtarması için Bamsı’yı görevlendirmiştir. Bu Bamsı için büyük bir fırsattır. Peki Bamsı kendisi için çok mühim olan bu vazifeyi yerine getirebilecek midir?