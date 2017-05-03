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Türk Malı ne zaman başlayacak?

Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı Türk Malı dizisi yeniden ekranlara dönüyor. Peki Türk Malı ne zaman başlayacak? Türk Malı fragmanı yayınlandı mı?

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:10:36 Güncelleme: 10:12:19

Show TV ekranlarında 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Türk Malı dizisi yeniden ekrana dönüyor. Şafak Sezer ve Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı Türk Malı dizisi yeni bölümüyle Star TV'de ekranlara gelecek. Peki Türk Malı ne zaman başlayacak? Türk Malı fragmanı yayınlandı mı?

TÜRK MALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda Türk Malı dizisinin yeniden ekranlara döneceği bildiriliyor. 'Erman Kuzu ekranlara dönüyor!' başlığıyla atılan paylaşımda, Şafak Sezer'in mangal yaparken dış sesin ona; "Erman Kuzu, sana çok güzel bir haberim var! Star TV senin Türk Malı dizisini yeniden yapmaya karar vermiş" demesi, izleyicilerde dizinin ne zaman başlayacağını merak uyandırdı.

Türk Malı dizisinin ilk fragmanı bu akşam 21.30'da yayınlanacak. Fragman yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte Türk Malı dizisinin ilk tanıtımı;

TÜRK MALI GENEL HİKAYE

Erman ile Abiye, yirmi yıllık evli bir çift. Ve doğal olarak artık çok sıkılmışlar birbirlerinden, ama müebbet hapis misali, birbirlerine tahammül etmek zorundalar. Ayrı yumurta ikizi iki sorunlu çocuk ve hepsinden daha sorunlu bir kayınbirader de, ekstra eziyet olsun diye verilmiş Erman ile Abiye'ye.

Kuzu Ailesi'nin oturdukları, Abiye'nin babasından kalma, üç katlı, eski ve küçük evin bitişiğindeki eve, sadece yirmi günlük evli ve evliliğe inançları henüz çok taze olan genç bir çift taşınınca; Kuzu Ailesi'nin de tüm hayatı değişiyor. Çünkü, artık ellerinde kendi hayatlarını karşılaştırabilecekleri bir 'denek gurubu' var. Her macerada, ilk başta, komşu çiftin sevgi ve saygı ve modernlik dolu hayatlarına özenselerde, sonunda yine de kendi hayat tarzlarını en doğrusu olduğunu görüp, hall erine şükrediyorlar.

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