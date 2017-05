Puhu TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı "Fi" dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 7. 8. ve 9. bölüm fragmanı erişime açılan Fi dizisinde Can Manay köşeye sıkışıyor. Duru ise, Deniz'e ABD'ye gideceğini söylüyor. İşte merakla beklenen Fi yeni bölüm fragmanı...

Fİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA CAN MANAY KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Duru, Deniz'i bırakarak ABD'ye gitmek için yola koyuluyor. Deniz ise, Duru ile birlikte ABD'ye gitmek istese de sözleşmesindeki fesih maddeleri onu engelliyor.

Duru'nun Can Manay'a "Deniz beni seviyor, benden vazgeçmez." dediği sahne ve Can Manay'ın "Ama her zaman başka bir yol, başka bir seçenek bulunur. Yeter ki gör." cevabı izleyicilerde merak uyandırdı.

Öte yandan Can Manay'ı alt etmek için hamlelerine devam eden Özge, "Herkes senin ne kadar yalancı bir ruh hastası olduğunu öğrenecek" diyerek Can Manay'ı köşeye sıkıştırıyor.

Bilge'nin Can Manay'a canlı yayın esnasında sorduğu "Şu anda aşık olduğunuz biri var mı?" sorusu Can Manay'ı oldukça köşeye sıkıştırıyor.

Fİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragmanda da görüldüğü gibi, Fi'nin 7. 8. ve 9. yeni bölümleri 19 Mayıs 2017 Cuma günü Puhu TV'nin resmi internet sitesi üzerinden izleyicilerin erişimine açılacak. Fi dizisi, 3'er bölüm halinde yayınlanıyor ve her bölüm 1 saat civarı bir süreye sahip.

PUHU TV NASIL İZLENİR?

Puhu TV, piyasada "İçerde" gibi büyük yapımlı ve sevilen dizilerin ve sinema filmlerinin bir araya toplandığı çevrimiçi televizyon platformudur. Puhu TV'de dizi veya film izlemek için yapılması gereken tek şey Puhu TV'ye ücretsiz şekilde kaydolmak. Puhu TV'de dizi ve film izlemek için için e-posta adresiyle veya Facebook hesabıyla kayıt olmak yeterli oluyor.

Aynı zamanda Puhu TV üzerinden izlenen diziler veya sinema filmleri için kullanıcılardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor.

Fİ DİZİSİ HİKAYESİ VE KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle PuhuTV üzerinden yayınlanıyor.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Özge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Osman Sonant Sadık Tülay Günal Eti