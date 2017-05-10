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Fi 8. yeni bölüm ne zaman?

Yayınlanan 7 bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken Fi dizisi için 8. bölüm merakla bekleniyor. Peki Fi 8. bölüm ne zaman? Fi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Fi dizisi hakkında tüm detaylar...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:10:44 Güncelleme: 13:12:22

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Büşra Develi, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Fi dizisi, izleyicilerin dikkatini oldukça çekiyor. Yayınlanan 7 bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken Fi dizisi için 8. bölüm merakla bekleniyor. Peki Fi 8. bölüm ne zaman? Fi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Fi dizisi hakkında tüm detaylar...

Fİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? (Fİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?)

İlk 7 bölümüyle 330 bin kişinin takip listesine girmeyi başaran Fi dizisi, izleyicilerin dikkatini oldukça çekti. Kadrosunda da televizyonlarda sık sık görülen isimlerin yer aldığı Fi dizisinin 8. bölümü merakla bekleniyor.

8. bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi olmasa da bu hafta yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Twitter'da da sık sık Fi dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler konuyla ilgili tweet atıyor.

Geçtiğimiz hafta Fi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında tweet atan Puhu TV'nin resmi Twitter sayfası, henüz yayınlanma tarihi ile ilgili bir tweet atmadı. Kullanıcılar ise merakla ve heyecanla Fi dizisinin yeni bölümünün yayınlanma tarihinin açıklanmasını bekliyor. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda bu haber üzerinden takip edebilirsiniz...

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter
Ozan Güven Can Manay
Serenay Sarıkaya Duru
Mehmet Günsür Deniz
Berrak Tüzünataç Özge Egeli
Büşra Develi Bilge Görgün
Osman Sonant Sadık
Tülay Günal Eti

Fİ DİZİSİ HİKAYESİ VE KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle PuhuTV üzerinden yayınlanıyor.

Fİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Fi dizisi, bu yıl içerisinde oluşturulan, bünyesinde sinema filmleri, yeni ve eski dizileri barındıran bir platformdur. Fi dizisi dahil olmak üzere İçerde gibi büyük izleyici kitlesine sahip diziler Puhu TV üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

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