Arka Sokaklar
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Hakan'ın annesinin hayati tehlikesi sürüyor!

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar 441. bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde nikahtan sonra vurulan Hakan'ın annesinin hayati durumu kritik

11 Mayıs 2017 Perşembe, 18:58:41 Güncelleme: 19:08:30

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve Alp Korkmaz'ın paylaştığı Arka Sokaklar 441. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde nikah sonrası vurulan Hakan'ın annesi Nesrin yaşam mücadelesi veriyor. İşte Arka Sokaklar 441. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ARKA SOKAKLAR 441. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HAKAN'IN ANNESİNİN DURUMU KRİTİK

Hakan ve Aylin'in düğününden sonra gelin arabasına ateş açan silaha ulaşılıyor!

Hakan ve Aylin'in en mutlu gününe karanlık bir bulut gibi çöken saldırının gündemi devam eder. Hakan'ın annesi ameliyata alınır. Bu duruma sebep olan silaha ulaşılır ve hain saldırının ipucu, ekibi bir yere yönlendirir. Hakan, annesini bu duruma düşüren saldırganı yakalabilecek mi?

Çetin, Nesrin’i vurduğu silahı satar ve silah banka soyguncularının eline geçer. Sibel ve Gökhan eskiden güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları bankayı soyarlar. Ancak, arkalarında bıraktıkları ipuçları sonucu yakalanırlar. Nesrin’i vuran silah da ortaya çıkar. Hakan, annesini vuranın Çetin olduğunu öğrenince Çetin’i, Hakan’ın elinden zor alırlar.

Kovandere’de şehit olan Sedat Çakmak’ın oğlu Ufuk, uyuşturucu bağımlısı olmuştur. Bir çete kavgası sonucu tesadüfen bulunur. Annesi Ayfer’le yaşamaktadır. Mesut durumu öğrenince, Sedat’ın ailesiyle ilgilenmediği için suçluluk hisseder. Ufuk’u Amateme yatırırlar ancak oradan da kaçar. Uyuşturucu alabilmek için torbacılık yapar. Annesi evde hapları yakalar ve tuvalete döker. Öfke ve uyuşturucu etkisiyle annesini iter ve kadın ağır bir darbe alarak düşer. Mesut dağılmak üzere olan aileye olan borcunu ödeyebilmek için, Ufuk’u uyuşturucuya alıştıranların peşine düşer.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

AYLİN VE HAKAN EVLENİYOR

Sacit, Nehir’le evlidir ve Erhan adında bir oğlu vardır. Oğlunu varlık içinde büyütmüştür. Sahte bir kimlikle ikinci bir evlilik daha yapmıştır ve o aileyi yokluk içinde bırakmıştır. Oğlu Kerem babasının gerçek kimliğini öğrenir ve yaşadığı eve gelir. İntikam almak için her şeyi karısına anlatacaktır. Babası oğlunu tanımazlıktan gelir. Kerem hem babasını hem de onun karısını öldürür. Sırada iyi koşullarda büyümüş kardeşi vardır. Ekip, Kerem’i bir cinayet daha işlemeden yakalamak için peşine düşer.

Haktan, adamları Ayberk ve Cenk’le beraber, metruk bir alanda pompalı tüfek satışı yapar. Orkun ve Fırat küçük yaşlardadır. Çetin’in kahvesinde tüfek satın almak isterler. Çetin kızar ve sattırmaz; ancak, Ayberk ve Cenk, kahvenin yakınlarında çocuklara tüfek satar. Fotoğraf çekilirken kazayla Orkun vurulup ölür. Orkun’un ailesi işi kan davasına çevirir ve Fırat ve ailesini öldürmeye kalkar. Aile, katliam çıkarmak üzereyken, ekibimiz tarafından yakalanır. Çetin silah satıcılarının adresini Hakan’a verir.

Aylin ve Hakan’ın, düğün hazırlıkları tamamlanmıştır. Beklenen gün gelip çatar. İkisi de çok heyecanlıdır. Ekiptekiler düğünden sonra ikisini balayına yollamak için izinlerini ayarlamış ve aralarında para toplamışlardır.

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