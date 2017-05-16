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Emir, Kemal'e silah çekiyor

Star TV'de yayınlanan Kara Sevda 69. son bölümüyle izleyicisiyle buluşcak. Kemal, Nihan'a kavuşmak için Emir'in karşısına son kez çıkıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 18:41:51 Güncelleme: 18:48:06

Star TV'de yayınlanan iki aşığın hikayesini konu alan Ay Yapım imzalı dizisi Kara Sevda 69. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Leyla'nın düğününden sonra eve dönem Nihan karşısında Emir'i bulur. Düğünde Nihan'ın Kemal ile mutlu bir an geçirmesine dayanamayan Emir, Nihan'a zor anlar yaşatmaktadır. Yeni bölüm fragmanının son sahnesinde Emir'in Kemal'e silah çekmesi izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Kara Sevda 69. son bölümde neler olacak? İşte Kara Sevda 69. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

KARA SEVDA 69. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KEMAL İLE EMİR'İN DÜELLOSU

Nihan, Leyla’nın düğününden eve döndüğünde kendisini bekleyen Emir’i bulur. Kemal’le düğünde geçirdiği mutlu anlar Nihan için kabusa dönüşür. Emir’in öfkesi kontrol edilemez hale geldiğinde Vildan bu duruma seyirci kalmaz. Emir’in bu tepkiye cevabı ise Vildan’ı tereddütsüz kapı dışarı etmek olacaktır.

Nihan’ın yaşadıklarını öğrendiğinde, Kemal Emir’in karşısına çıkar. Ancak ne Emir Nihan’ı bırakır, ne Kemal Nihan’dan vazgeçer. İki ezeli düşmanın savaşından tek bir galip çıkacaktır.

Kemal elindeki delille birlikte, Kozcuoğlu Holding’i bitirmek için harekete geçer. Kemal’in arka arkaya gelen hamlelerinden sonra Emir’in çöküşün eşiğindeki Kozcuoğlu Holding için hata yapma şansı kalmaz. Nihan’ın başkanlık edeceği yönetim kurulu toplantısı Emir'in hayatındaki en kritik toplantıya dönüşecektir. Bu toplantıya Nihan ne pahasına olursa olsun katılmamalıdır. Öte yandan Nihan’ın yokluğu, Emir’le Zeynep’i sürpriz bir şekilde aynı evde buluşturacaktır.

Zeynep geçmişin tozlu raflarında uzun süredir bekleyen bir kutuyu açar. Zeynep’in ellerinde artık Emir’i sonsuza dek hapse yollayacak bir bilet vardır. Zeynep’i hayatının en önemli kararı beklemektedir.

Kemal, Emir’le savaşında elindeki tek kurşunu henüz sıkmamıştır. Nihan’a kavuşmak için Emir’in karşısına son kez çıkacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

KEMAL İLE ASU TEK CELSEDE BOŞANIYOR

Galip’in tutuklanması Kozcuoğlu Holding’in temelini sarsacak derin bir şok dalgasına dönüşür. Emir ise bütün gücüne rağmen bir Kozcuoğlu’nun hapse girmesinin dehşeti içindedir. Ancak yaşayacakları sadece bununla sınırlı kalmayacaktır.

Leyla’nın vurulmasıyla ilgili yaptıkları araştırma, Kemal’de Asu’nun kaçırılma süreci ile ilgili bir kapı açar. Kemal Emir’in hayatında açtığı gediği büyütmek ve Asu’yu da Galip’in yanına yollamak için harekete geçer. Tam bu sırada Komiser Mercan’dan Kemal’e işbirliği teklifi gelir. Tek şartı, Nihan’ın süreçten uzak kalmasıdır. Ama Nihan’ın oyun dışında kalmaya niyeti yoktur. Şaşırtıcı bir ittifak teklifiyle Zeynep’in karşısına çıkar. Asu’yu indirmek için birlikte hareket etmelerini ister.

Mahkeme günü geldiğinde, Kemal ile Asu tek celsede boşanır. Bu boşanma, Nihan’la Kemal’in önündeki bir engeli daha kaldırırken, aşkları her zamankinden daha kuvvetli bir noktaya erişir.

Kemal sonunda Asu’nun planındaki en büyük açığı bulur. Kemal ile aralarındaki savaşta bir Kozcuoğlu’nun daha hapse girmesini engellemek, Emir için hayat meselesine dönüşür. Emir ise Asu’nun karşısına ellerinde kalan tek kurtuluş formülüyle çıkar. Asu için bu formül ölmekle eşdeğerdir.

Kemal, Emir’le savaşını bitirmek için kararlı adımlarını sürdürür. Leyla ile Ayhan’ın düğününde, Kemal, Nihan’ın özgürlüğüne giden anahtarı da eline alacaktır.

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