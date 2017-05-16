Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizi her çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 18. yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve yayıncı kuruluş tarafından yayın akışından kaldırılması, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda merak uyandırdı. Peki, Bu Şehir Arkandan Gelecek 18. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 18. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaristliğini Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizi Bu Şehir Arkandan Gelecek'in 18. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 17 Mayıs Çarşamba günü yayınlanması beklenen dizi, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası nedeniyle 24 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu Şehir Arkandan Gelecek 17. bölümde olaylar şöyle gelişti: Şahin'in Ali için dövüştüğü mekân, yasadışı bahis oynandığı gerekçesiyle polisler tarafından basılır. Ali, babasını zorlukla oradan çıkarmayı başarır ancak Şahin'in yürüyecek mecali yoktur. Polise yakalanmak üzereyken son anda umulmadık birinin yardımıyla kurtulurlar. Dövüşte galip gelen Şahin, Aydemir'den anlaşmanın gereğini yapıp sözleşmeyi kendisine vermesini ister. Ancak Aydemir sözünde durmayınca Şahin, zor kullanmak zorunda kalır.

Babasının gözü önünde dayak yemesi ve Ali'nin ters tavırları Gülce'yi çileden çıkartır. Gülce, Ali ve Şahin'den intikam almak için gözünü Veysel'e diker. Maddi bakımdan da güçlenmek isteyen Belgin, Tekin'den habersiz Yiğit'le işbirliği yapmaya karar verir ve Yiğit'ten tekrar kaçakçılık işine girmesini ister. Yiğit, bunun çok tehlikeli olabileceği konusunda onu uyarsa da Belgin kararlıdır; Tekin'in canını yakmak için tehlikeyi göze alacaktır. Tekin, kızının gönlünü almak için doğmamış torununa hediyeler alıp Derin'in kapısına gönderir.

Derin'i en hassas yerinden yakalamaya çalışmaktadır. Babasının değişmek istediğini düşünüp umutlanan Derin, öğreneceği bir gerçekle büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bora'nın ilgisine karşılık vermeye başlayan Aslı, annesinden gizli onunla buluşmaya başlar. Ancak Ebru onları yakalar. Aslı, annesine Ali'nin ilgisini çekmek için Bora'yı kullandığını itiraf eder. Aslı sonunda işi abartıp Ali'ye boşanmak istediğini çünkü Bora'yla evleneceklerini söyler. Ali'nin tepkisi Aslı'nın işine gelecektir. Şahin'in aldığı hediye Veysel'i çok mutlu eder ama okulda onu rahatsız eden çocuklara karşı bir önlem alması gerekmektedir. Ali'den kendisine dövüşmeyi öğretmesini ister. Herkesten gizli ormanda buluşup çalışmaya karar verirler. Ancak Veysel buluşma yerine gelmez. Ali endişelenir ve her yerde onu arar. Bütün mahalle ayağa kalkmış Veysel'i ararken, Ali'ye gelen bir telefon büyük paniğe yol açar.

GENEL HİKAYE

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur..