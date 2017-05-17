Uzun süren bir ön çalışmayla hazırlanan ve Haziran ayında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi ve şov programı için Hindistan’a doğru yola çıkan; Banu Alkan, Burcu Esmersoy, Safiye Soyman ve Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, ilk kez Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında bir arada görüntülendiler.

Üç ünlü isim ve Diva Bülent Ersoy; 45 gün boyunca Hindistan, Nepal ve Vietnam’a giderek bambaşka kültürlere sahip üç ülkenin gelenek ve göreneklerine göre yaşayacaklar. Kimi zaman çok eğlenecekler, kimi zaman anlaşmazlıklara düşecekler ama yaz aylarında muhteşem bir şovu evlerinize getirecekler.

ÇOK KONUŞULACAK "DÜNYA GÜZELLERİM" HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Çekimleri Hindistan’da başlayan “Dünya Güzellerim”in yapımcılığını Bloom Medya, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan yapıyor. 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler uzun zaman hafızalardan silinmeyecek görüntülerle Haziran ayında Show TV ekranında olacak.