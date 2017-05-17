TRT 1'de yayınlanan ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin hikayesini konu edinen Diriliş Ertuğrul, bu akşam 88. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul saat kaçta? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamları sabit olarak 19:45'te başlamaktadır. Ara sıra yaşanan teknik problemler nedeniyle bir hafta ara veren Diriliş Ertuğrul dizisi, bu akşam 19:45'te TRT 1 kanalından izlenebilecek.

Diriliş Ertuğrul'un bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde neler yaşanacak?

Bir süredir sessizliğini koruyan Vasilius, Nikea’dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplamış ve Sultan’ın casusunu yakalayarak Ertuğrul’ları büyük bir tuzağa düşürmüştür. Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır.

Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır? Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir. Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır.

Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur.

Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 - Osmanlı Tokadı

08:00 - Adını Sen Koy

09:05 - 1'de Bugün

09:15 - İyi Fikir

11:00 - 1'de Bugün

11:10 - Ana Kuzusu

13:10 - Hangimiz Sevmedik

15:00 - Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 - 1'de Bugün

16:40 - Adını Sen Koy

19:00 - Erhan Çelik İle Ana Haber

19:35 - Doğrusu Ne?

19:40 - Hava Durumu

19:45 - Diriliş "Ertuğrul"

23:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 - El Emeği

02:30 - Adını Sen Koy

03:25 - Bir Yastıkta Kocayalım

04:30 - Ana Kuzusu