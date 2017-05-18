TRT 1'in Çarşamba akşamına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul 88. bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 89. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Peki Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı hakkında detaylar ve yeni bölümden tüyolar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un 88. bölümünde Bir süredir sessizliğini koruyan Vasilius Nikea’dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplamış ve Sultan’ın casusunu yakalayarak Ertuğrul’ları büyük bir tuzağa düşürmüştür.

Dizinin bitmesinin ardından beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlanmadı. İzleyiciler ise "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" diye merak ediyor.

Diriliş Ertuğrul'un 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren bu sayfada da yayınlanacaktır. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

ALİYAR BEY ÖLÜYOR

Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır?

Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir. Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır

Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?