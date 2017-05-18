Diriliş Ertuğrul
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı bekleniyor...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:21:06 Güncelleme: 10:04:52

TRT 1'in Çarşamba akşamına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul 88. bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 89. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Peki Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı hakkında detaylar ve yeni bölümden tüyolar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un 88. bölümünde Bir süredir sessizliğini koruyan Vasilius Nikea’dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplamış ve Sultan’ın casusunu yakalayarak Ertuğrul’ları büyük bir tuzağa düşürmüştür.

Dizinin bitmesinin ardından beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlanmadı. İzleyiciler ise "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" diye merak ediyor.

Diriliş Ertuğrul'un 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren bu sayfada da yayınlanacaktır. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

ALİYAR BEY ÖLÜYOR

 Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır?

Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir. Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır

Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
Salih Usta ve Aysima evlenebilecekler mi?
TELEVİZYON

Ekranlara veda ediyor!
Zühre, Seyit ve ailesini korumak için kendini ateşe atıyor
TELEVİZYON

Zühre kendini ateşe atıyor
Cesur, Sühan'ı ne olursa olsun kaybetmek istemiyor
TELEVİZYON

Sühan ve Cesur tekrar aile olabilecek mi?
Leon, Hilal’in canıyla sınanıyor
TELEVİZYON

Hilal, aşk için neleri göze alacak?
Cevapları bilen herkesin kazandığı "Herkes Kazanır" başlıyor!
TELEVİZYON

Eğlenceli bilgi yarışması "Herkes Kazanır" çok ...
Vasilius'tan Ertuğrul'lara büyük tuzak!
TELEVİZYON

Ertuğrul'lar, Vasilius'un büyük saldırısından ...
Kısmetse Olur saat kaçta, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

Melis, yüzüğü çıkarıp atıyor!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET SPOR SALONUNDA HIRSIZLIK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ŞEVVAL SAM’IN OĞLU OXFORD’DA
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI JOSHUA TREE’DEN ENDORFİN HASADI!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK EUROVİSİON’DA MÜZİK KAZANDI
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR EFSANEYE ‘HIZLI’ YORUM
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ GOOGLE’DAN BURS ALAN İLK TÜRK ENGELLİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ALKIŞLAR TRT SPOR’A
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Ekranlara veda ediyor!
  • 2 Zühre kendini ateşe atıyor
  • 3 Sühan ve Cesur tekrar aile olabilecek mi?
  • 4 Hilal, aşk için neleri göze alacak?
  • 5 Ertuğrul'lar, Vasilius'un büyük saldırısından kurtulabilecek mi?
  • 6 Eğlenceli bilgi yarışması "Herkes Kazanır" çok yakında Show TV'de!