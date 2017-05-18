Aşk ve Mavi
TELEVİZYON

Fidyeciler Hasibe'yi kaçırıyor

Atv'de yayınlanan Aşk ve Mavi 28. son bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde fidyeciler Refka diye yanlışlıkla Hasibe'yi kaçırıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 23:29:38 Güncelleme: 23:38:00

Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı Aşk ve Mavi 28. son bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yanlışlıkla kaçırılan Hasibe, Refika olmadığını kanıtlamaya çalışırken Cemal'de fidye parasını vermemenin yollarını arıyor. İşte Aşk ve Mavi 28. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

AŞK VE MAVİ 28. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aşk ve Mavi 28. yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek: Fidyeciler Refika diye yanlışlıkla Hasibe'yi kaçırmıştır. Hasibe, kendisinin Refika olmadığını kanıtlamaya çalışırken Cemal de fidye parasını vermemenin yollarını aramaktadır. Mavi'nin gecenin bir vakti aşermesi Ali ve Cemal'in başını derde sokar.

Fazıl, evdeki kavgadan, gürültüden sıkılmıştır. Biraz uzaklaşmak ister ama Refika durumu yanlış anlar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aşk ve Mavi 27. bölümde olaylar şöyle gelişti: Ağır yaralanan Cemal hastaneye kaldırılır. Cemal yaşam mücadelesi verirken Ömer polis tarafından gözaltına alınır. Refika, kendisini pek sevmeyen Saadet'in ziyaretinden dolayı gergindir.

Refika'nın, Ali'ye olan aşırı ilgisi Mavi ve Ali'nin arasını açar. Mavi, Hasibe'den yardım ister.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU

ALİ (EMRAH)

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

MAVİ (BURCU KIRATLI)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

REFİKA (IŞIL YÜCESOY)

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

FAZIL (KENAN BAL)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CEMAL (CÜNEYT METE)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa...

HASİBE (AYŞEGÜL ÜNSAL)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...

BİRGÜL (BİRGÜL ULUSOY)

Konağın kıdemli hizmetçisi. Becerikli, hamarat bir kadın. Her yerde gözü kulağı var. Konaktakileri ailesi bellediğini söylüyor ama yaşayamadığı gençliğinin kuramadığı yuvasının sorumlusu onlar Birgül'e göre. Ufak hainliklerle çıkarıyor o da hıncını.

SAFİYE (ALAYÇA ÖZTÜRK)

Cemal'in eşi. Kurnaz, politik bir kadın... Kocasına karşı onun kötü yanlarını göremeyecek kadar kör.

İLYAS (OSMAN KARAKOÇ)

Ürgüp'te küçük ölçekli bir toprak sahibinin oğlu. Dürüst, gözüpek bir genç... Onun da Göreçkiler'le görülecek bir hesabı var. Bu arada Mavi'ye aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.

İSMET (UĞUR UZUNEL)

Evin küçük oğlu. Ali'yle Cemal'in gölgesinde kalmış, bir işe yaramayan, serseri bir tip. Ali Abi'sine olan duyguları hayranlıkla kıskançlık arasında gidip geliyor. Sevdiği kızın Ali'ye aşık olduğunu öğrenince iyice hırçınlaşacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süreyya kanama geçiriyor
TELEVİZYON

Faruk gerçeklerle yüzleşiyor
Mesut uyuşturucu çetesini çökertebilecek mi?
TELEVİZYON

Mesut, gizli görevle uyuşturucu şebekesine sızıyor
Yeni Gelin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON

Yeni Gelin'in yeni tanıtımı yayınlandı!
Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
Salih Usta ve Aysima evlenebilecekler mi?
TELEVİZYON

Ekranlara veda ediyor!
Zühre, Seyit ve ailesini korumak için kendini ateşe atıyor
TELEVİZYON

Zühre kendini ateşe atıyor
Cesur, Sühan'ı ne olursa olsun kaybetmek istemiyor
TELEVİZYON

Sühan ve Cesur tekrar aile olabilecek mi?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET SPOR SALONUNDA HIRSIZLIK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ŞEVVAL SAM’IN OĞLU OXFORD’DA
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI JOSHUA TREE’DEN ENDORFİN HASADI!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK EUROVİSİON’DA MÜZİK KAZANDI
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR EFSANEYE ‘HIZLI’ YORUM
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ GOOGLE’DAN BURS ALAN İLK TÜRK ENGELLİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ALKIŞLAR TRT SPOR’A
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "100 milyon da olsa vereceğiz!"
  • 2 Faruk gerçeklerle yüzleşiyor
  • 3 Mesut, gizli görevle uyuşturucu şebekesine sızıyor
  • 4 Yeni Gelin'in yeni tanıtımı yayınlandı!
  • 5 Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
  • 6 Ekranlara veda ediyor!