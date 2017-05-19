2017 Bilboard Müzik Ödülleri
TELEVİZYON

2017 Bilboard Müzik Ödülleri tüm dünyayla aynı anda SHOW TV'de!

2017 Billboard Müzik Ödülleri, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece tüm dünyayla aynı anda canlı yayınla Show TV’de!

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:38:42 Güncelleme: 14:45:25

Dünya yıldızları görkemli sahne şovlarıyla evinize konuk oluyor...

Ludacris ve Vanessa Hudgens’ın sunacağı Billboard Müzik Ödülleri’nde En İyi Sanatçı, En İyi Albüm, En İyi Single, En İyi Rap Albümü gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. Bu muhteşem şov, birbirinden özel sanatçılarla görsel bir şölene dönüşecek.

Miley Cyrus’un yeni single’ı Malibu’yu ilk kez seslendireceği bu muhteşem gecede, Bruno Mars, Celine Dion, Ed Sheeran, Nicki Minaj, Cher ve daha birçok süper star canlı performanslarıyla sahne alacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

"2017 Billboard Müzik Ödülleri ", 21 Mayıs Pazar gecesi saat 03.00’te canlı yayınla Show TV’de

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"
Sultan Abdülhamid, Devlete oynanan büyük oyunun farkında
TELEVİZYON

Payitaht karışıyor
Süreyya kanama geçiriyor
TELEVİZYON

Faruk gerçeklerle yüzleşiyor
Fidyeciler Hasibe'yi kaçırıyor
TELEVİZYON

"100 milyon da olsa vereceğiz!"
Mesut uyuşturucu çetesini çökertebilecek mi?
TELEVİZYON

Mesut, gizli görevle uyuşturucu şebekesine sızıyor
Yeni Gelin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON

Yeni Gelin'in yeni tanıtımı yayınlandı!
Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ŞEVVAL SAM’IN OĞLU OXFORD’DA
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI JOSHUA TREE’DEN ENDORFİN HASADI!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK EUROVİSİON’DA MÜZİK KAZANDI
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR ZAMANLAR VAN’DA
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ GOOGLE’DAN BURS ALAN İLK TÜRK ENGELLİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL BODRUM'DA NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ALKIŞLAR TRT SPOR’A
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"
  • 2 Payitaht karışıyor
  • 3 "100 milyon da olsa vereceğiz!"
  • 4 Faruk gerçeklerle yüzleşiyor
  • 5 Mesut, gizli görevle uyuşturucu şebekesine sızıyor
  • 6 Yeni Gelin'in yeni tanıtımı yayınlandı!