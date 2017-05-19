Dünya yıldızları görkemli sahne şovlarıyla evinize konuk oluyor...

Ludacris ve Vanessa Hudgens’ın sunacağı Billboard Müzik Ödülleri’nde En İyi Sanatçı, En İyi Albüm, En İyi Single, En İyi Rap Albümü gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. Bu muhteşem şov, birbirinden özel sanatçılarla görsel bir şölene dönüşecek.

Miley Cyrus’un yeni single’ı Malibu’yu ilk kez seslendireceği bu muhteşem gecede, Bruno Mars, Celine Dion, Ed Sheeran, Nicki Minaj, Cher ve daha birçok süper star canlı performanslarıyla sahne alacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

"2017 Billboard Müzik Ödülleri ", 21 Mayıs Pazar gecesi saat 03.00’te canlı yayınla Show TV’de