Başrollerini Özge Özberk, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Kalbimdeki Deniz, 30. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Deniz'i Mirat'a kaptıran Artun, Hülya'yı son bir kez daha kullanır ve Mirat'a intikamını taçlandıracak bir tuzak kurar. İşte Kalbimdeki Deniz 30. son bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 30. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artun, Deniz tarafından reddedilişin şokunu yaşarken, Mirat ve Deniz sonunda yüzleşir ve birbirlerine olan aşklarını itiraf ederler. Deniz, Hülya'nın gözünün Mirat'ta olduğunu anlar ve onunla oynamaya başlar. Diyar'ın abilerinin eve ani gelişi herkesi şok eder ve ortalık karışır. Mirat ve Deniz, aşklarını gizli ve kaçamak yaşamaya başlarlar.

Hülya'nın, Deniz'in ağzından yazdığı mektubu alan Alihan, Şebnem'e dönüş yapar ve cezaevinden çıkar çıkmaz evlenme kararı alırlar. Ece, annesine destek olmak için gizlice mankenlik işine girişse de bu durumdan ve Volkan'la samimiyetinden rahatsız olan Mustafa'ya tartışır ve mankenlik yapmaktan vazgeçtiğini söyler. Deniz'in, Figen'in vücudundaki morluklardan bahsetmesiyle Ece işkillenir ve Figen'den gerçekleri öğrenir.

Ferhat'ın nikah sırasında tutuklanması Figen ve ailesinde büyük değişimlere yol açarken, Ece ve Mustafa için bir güven krizi kapıdadır. Deniz'i Mirat'a kaptıran Artun, Hülya'yı son bir kez daha kullanır ve Mirat'a intikamını taçlandıracak bir tuzak kurar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Figen'in intihar girişimi herkesi etkiler ama Turgut kızını evlendirme konusunda kararlıdır. Mirat ve Deniz aralarındaki yanlış anlaşılma ve kıskançlığın etkisiyle gergin zamanlar geçirirken, Artun ve Hülya da bu durumdan yaralanmanın yollarını ararlar. Mustafa ve Berke'nin karıştığı kaza, iki aileyi karşı karşıya getirir ve İbrahim, Zahide'nin evini basar.

Raşel İngiltere'ye eli boş ve buruk dönerken, Artun Deniz'in sempati ve güvenini kazanmak için adımlar atar. Hülya ise bir yandan Deniz ve Mirat'ın arasını açmaya, diğer yandan Nejat'ı elden kaçırmamaya çalışır. Diyar ilk kez abisi Şirzat'la nerdeyse burun buruna gelir ve kabusu canlanır. Artun'un yaptığı ince planla Deniz'e evlenme teklif edeceğini Hülya'dan öğrenen Mirat deliye döner.