SHOW TV'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi İçerde, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 34. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen İçerde'nin 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı...

MERT'E GELEN BEKLENMEDİK TELEFON, DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Sarp’ın polislerden kaçtığını öğrenen Celal’in öfkeden deliye döndüğü; Sarp’ın “şimdi hepsi bu yaptıklarının cezasını çekecek, yataklarında hepsi korkuyla titreyecek” dediği heyecan dolu tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı.

İşte İçerde'nin 35. bölüm 2. fragmanı;

"İçerde'nin Pazartesi günü ekrana gelecek 35. bölümünde;

Melek’inin ardından babası bildiği Yusuf Müdür’ün ani ölümü ile sarsılan Sarp, büyük bir yıkım yaşar. Tüm deliller, Yusuf Müdür’ü Sarp’ın öldürdüğüne işaret etmektedir. Kendini nezarethanede bulan Sarp, tüm organize ekibi hem suçsuz hem de polis olduğuna inandırmak zorundadır.

Ancak Sarp’ın yaşadığını öğrenen Celal intikam ateşiyle nefes aldığı sürece bu hiç de kolay olmayacaktır. Sarp, Celal’den Yusuf Müdür’ün intikamını almaya kurulu bir bombaya dönüşürken, Yusuf Müdür’ün ölümünü kaldıramayan Mert ise kendiyle büyük savaş halindedir.

İçinde gelgitler yaşayan Mert’e gelen beklenmedik bir telefon, onu harekete geçirir. Bu telefon “içerde” tüm dengeleri değiştirecek, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize yol açacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SARP, YUSUF MÜDÜR'Ü ÖLDÜRMEKTEN SUÇLANMIŞTI

Sarp ve Mert’in kıran kırana geçen düellosu, ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlanır. Ancak iki cephe arasındaki savaş, Celal’in Füsun’u kaçırtmasıyla kızışacaktır.

Birincil hedefi Kudret olan Celal’in gözünü, Sarp’ı ve tüm sevdiklerini yok etme hırsı bürüyecektir. Annesi Füsun’un kaçırıldığını öğrenen Sarp, harekete geçtiğinde tek başına olmayacaktır. Vicdanı ile mantığı arasında sıkışıp kalan Mert ile Sarp, bir kez daha yan yana mücadele edeceklerdir.

Bu esnada Kudret, kaçmayı başarırken iki cephe arasındaki savaş ise kardeşleri yeniden karşı karşıya getirecek ve savaşın seyri, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bambaşka bir boyut kazanacaktır.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

ÇAĞATAY ULUSOY

ÇETİN TEKİNDOR

ARAS BULUT İYNEMLİ

MUSTAFA UĞURLU

BENSU SORAL

UĞUR YÜCEL

NİHAL KOLDAŞ

DAMLA COLBAY

RIZA KOCAOĞLU