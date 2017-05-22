Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Atakan Arslan ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 8. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Söz 8. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

SÖZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Çolak, Karabayır’da sonuçları felaket olabilecek biyolojik bir bomba patlatmak için harekete geçer. Öncelikli hedefi Aydan’ı ve tüpleri ele geçirmektir.

Bahar ve Yavuz’un arası davette yaşananlardan sonra iyice gerilir. Hafız, hastane yatağında eli kolu bağlı şekilde durmaktan bunalmıştır. Time yardımcı olmak istemektedir.

Aradığı fırsat ayağına gelir. Davetteki tetikçi ile Eylem arasındaki ilişki araştırılmaya başlanır. Tetikçi, büyük bir sırrı barındırmaktadır. Yavuz, Çolak’ın yaptığı bombayı durdurmak için hayatını ortaya koyar ve ölüm ile burun buruna gelir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAVUZ VE EKİBİ, PROFESÖRÜ ELE GEÇİRMİŞTİ

Çolak kaçmak için aradığı fırsatı bulurken, Yavuz son sürat olay yerine doğru yola çıkar. Üstelik büyük bir tuzağa doğru gittiğinden habersizdir.

Bu arada Kıdemli Üsteğmen Yavuz ve ekibinin Çolak’ın evindeki profesörü ele geçirmesi Çolak’ın planlarını bozar ama Çolak’ın geri adım atmaya niyeti yoktur.

Biyolojik silahlar için ihtiyacı olan Profesörü İstanbul’da bulmuştur. Bu durum Yavuz ve ekibini İstanbul’a gelmeye zorlar. Çolak bu davette Yavuz’a büyük bir sürpriz hazırlar aynı davete Bahar’ın da gelmesi işleri iyice karıştırır.

Yavuz Bahar’la yakınlaşırken, zor ve riskli bir kararı da vermek zorundadır.



Aynı anda Geveze çıktığı operasyonda hem sivillerin hem de kendi tim arkadaşlarının hayatını kurtarmak için kendini feda eder.