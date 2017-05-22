Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşayan Eylül'ün hikayesini konu edinen Kırgın Çiçekler, 85. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Meral'in bulduğu mektup, her şeyi değitiriyor. İşte Kırgın Çiçekler 85. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meral kendisini torunu zanneden Sadri ile tanışır. Yaşlı adam, Meral'in torunu olduğunu ilan eder. Karısı Macide, mirasa bir ortakçı gelmesinden hiç hoşlanmaz.

Zehra, Songül ve Güney'in sınav için bıraktığı parayı harcar. Songül çok zor durumda kalır. Kızlar, Meral'in hayal kırıklığı yaşamasından endişe ederlerken, Meral lüks yaşama hemen kendini kaptırır.

Evde kendine doğum günü partisi düzenlerken babası olduğunu sandığı Ayhan'ın eşyaları arasında her şeyi değiştirecek bir mektup bulur...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal, Eylül'ü hastane tuvaletinde köşeye sıkıştırır. Bir anda Kemal'le burun buruna gelen Eylül, panik halde yardım istemeye çalışır.

Kızlar ve Feride, Eylül'ün yaşadığını öğrenip şoka girerler. Feride bu bilgiyi kendisinden saklayan Toprak'a çok kızar. Kemal için çember iyice daralır. Selin, Zehra'dan intikam almak için bir plan yaparak Zehra'yı evinden attırır.

Yurda gelen bir avukat, çok zengin bir ailenin yıllar önce yurda verilen kızını aradığını bildirir. Olay basına yansıyınca Meral, verilen bilgilerden bu kızın kendisi olduğunu düşünerek aileyi ziyarete gider...