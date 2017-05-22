Dünya Güzellerim'den ilk görüntüler yayınlandı!

Haziran ayında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show programı için bir araya gelen; Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadrodan ilk görüntüler yayınlandı.

Çekimleri Mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’da başlayan “Dünya Güzellerim”in yapımcılığını Bloom Medya, yönetmenliğini Mustafa Kotan yapıyor. Yayınlanan ilk görüntülerde Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleşen otobüs seyahatleri sırasında izlediğimiz Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy; “Ekranlarda eğlenceye yer açın” dedirtiyor.

Hindistan’da; Mumbai, Varanasi ve Yeni Delhi’de gerçekleşen çekimleri tamamlayan dev kadro, Nepal’e ardından da Vietnam’a giderek bambaşka kültürlere sahip ülkelerin gelenek ve göreneklerine göre yaşayacaklar. Kim zaman çok eğlenecekler, kimi zaman anlaşmazlıklara düşecekler; ama Haziran ayından muhteşem bir show’u evlerinize getirecekler.