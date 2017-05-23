Kadrosunda Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş ve Can Nergis gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisi, 29. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Cengiz, Zeynep'i kaçırıyor! İşte Anne 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

ANNE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Başta birahanesinin kapanması olmak üzere hayatında ters giden her şeyden Sinan’ı sorumlu tutan Cengiz, intikam için Zeynep’i kaçırır. Evinde kalmaya başlayan Zeynep’in hala dönmemiş olması Aysel’i tedirgin etmeye başlamıştır. Sonunda Aysel dayanamaz ve Gönül’ü arar. Zeynep’in ortalarda olmaması Gönül’ü de endişelendirmiştir. O da Zeynep’i son gören kişi olan Sinan’ı arar. Ama Sinan’ın da Zeynep’in nerede olabileceğine dair en ufak bir fikri yoktur. Sinan hemen araştırmaya koyulur, hatta Şulelere bile gider. Fakat Zeynep’e dair hiçbir iz bulamaz.

Gönül, Zeynep Anne ve Sinan Zeynep’in kayıp olmasıyla ilgili birbirlerini telkin etmeye çalışırken Cengiz Sinan’ı arar. Zeynep’i kendisinin kaçırdığını söyler. Sinan deliye dönmüştür. Cengiz’in Zeynep’e karşılık ne istediğini sorar. Cengiz alaycı, çünkü aslında Zeynep’e karşılık istediği hiçbir şey yok, tek amacı Sinan’a ve Zeynep’e acı çektirmek...

Zeynep’in kaçırıldığı Cahidelere de haber verilir. Herkes yıkılmıştır. Sinan polislerle ortak çalışarak Zeynep’in izini ararken, Gönül de Belkıs bağlantısıyla bir iz bulmanın peşine düşer. Kaçırma kapsamında bilgisine başvurulmak için Şule de sorguya alınır. Böylece Turna da Zeynep’in Cengiz tarafından kaçırıldığını öğrenir. Turna annesinin tehlikede olmasına dayanamaz ve birşeyler öğrenebilmek için soluğu Cahidelerde alır.

Rehin tutulan Zeynep, önce Cengiz’e pabuç bırakmayacak kadar güçlüdür. Ama zaman geçtikçe ve Cengiz Zeynep’in üstüne geldikçe Zeynep’in direnci de düşmeye başlar. Hele Cengiz’in asıl amacını öğrenmek Zeynep için korkulu bir sürecin başlamasına neden olur. Çünkü Cengiz’in asıl amacı Sinan’ı oraya getirtmek ve Sinan’ın gözleri önünde Zeynep’i öldürmektir. Sonra da Sinan’ın icabına bakacaktır. Zeynep Cengiz’in bu plan konusunda ne kadar kararlı olduğunu gördükçe dehşete düşmeye başlar. Üstelik Cengiz Zeynep’in güzelliğinden etkilenmeye başlamış, Zeynep’i tedirgin eden yakın temaslara girişmiştir...

Sinan’ı iyice deli etmek isteyen Cengiz, Zeynep’in rahatsız edici bir fotoğrafını Sinan’a yollar. Sinan çıldırır. Ama bu fotoğraf sayesinde Cengiz’in izini bulabileceklerini fark eder. Sinan hemen emniyettekileri harekete geçirir. Sonunda Cengiz’in telefonuna dair bir iz bulunur. Sinan ve polisler derhal operasyona başlarlar. Cengiz tam Zeynep’e iyice yaklaşmışken Sinanlar telefonun izini buldukları depoyu basarlar. Ama orada Sinan’ı kötü bir sürpriz beklemektedir...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE TURNA VE ZEYNEP KAVUŞTU

Turna ve Zeynep, Gönül’ün evinde özlem giderirken, Şule her yerde Turna ve Hasan’ı aramaktadır. Sonunda Gönül’ün evini basar, onları bulamayınca gitmek zorunda kalır. Ancak polis çocukları aramaya devam ediyordur. Polis, Zeynep ve Turna’yı bir arada bulursa Zeynep yeniden hapse girecektir. Zeynep, Turna ve Hasan’la ilgili kesin bir çözüm bulana kadar geçici çözümlerle idare etmek zorunda kalır. Üçü birlikte bir maceraya atılır. Ancak bela peşlerini bırakmaz.

Cengiz yeni başladığı birahane işine Sinan’ın çomak soktuğunu bildiğinden, Sinan’ın boğazına bıçak dayayarak onu tehdit eder. Ancak Zeynep’le boşanma aşamasına gelmiş olan Sinan’ın psikolojisi bitik haldedir, Cengiz’in ölüm tehditleri onu korkutmaz. Cengiz yine de Sinan’a göz dağı verdiğini düşünerek oradan ayrılır. Cengiz bir gece Necmi’yle aynı mekanda karşılaşır ve aralarında bir tartışma çıkar.

Necmi bu durumu Cengiz’in yanına bırakmaz ve Cengiz’in birahanesine bir kumpas kurup kapattırır. Cengiz bütün bu olan biteni Necmi’nin yaptığını tahmin edemez ve Sinan’ı sorumlu tutar. Sinan’ın iş yerini basar, ancak bedeli daha ağır olur. Cengiz artık iyice bilenmiştir Sinan’a, intikam ateşiyle tutuşur ve plan yapar.

Cahide Zeynep’in ortalarda olmadığını fark eder, en büyük korkusu Turna ve Hasan’ın Zeynep’le birlikte olmasıdır. Zeynep tutuklanacak diye endişelidir. Sonunda dayanamaz ve belki oradalar diye Gönül’e gider. Ancak Zeynep ve çocuklar çoktan gitmiştir. Mesele Sinan ve Zeynep’in ayrılığına gelir, Gönül Cahide’ye artık tüm gerçekleri anlatması gerektiğini, belki bu sayede Sinan ve Zeynep’in evliliğinin kurtulabileceğini söyler. Cahide hak verir, sonunda Zeynep’e her şeyi anlatır, Turna’nın ölümüne dair yalanı o söylemiştir, Sinan’ın bir suçu yoktur. Ancak Zeynep bu duyduklarıyla yıkılır ve evi terk eder.

Zeynep perişan haldedir, hayatta en sevdiği iki insan ona yalan söylemiştir. Hem Sinan’dan ayrılmış hem de annesinin evini terk etmiş olan Zeynep’in gidecek bir yeri kalmamıştır, çaresizce Turna’ya yakın olmak için Aysel’in evine yerleşir. Zeynep’ten ayrılmak istemeyen Sinan ise kendini affettirmek için oraya gelip Zeynep’le konuşur. Ancak Zeynep’in geri adım atmaya niyeti yoktur. Sinan çaresizce oradan ayrılırken eve dönen Zeynep’i korkunç bir tehlike beklemektedir.

ANNE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Cansu Dere Zeynep Güneş Beren Gökyıldız Melek Akçay Gonca Vuslateri Şule Akçay Vahide Perçin Gönül Aslan Gülenay Kalkan Cahide Güneş Can Nergis Ali Arhan Alize Gördüm Gamze Güneş Ahsen Eroğğlu Duru Güneş Berkay Ateş Cengiz Yıldız