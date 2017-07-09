Diriliş Ertuğrul dizisine Arapça müzik: Ümmetin Dirilişi

Ülkemizde ve bazı Arap ülkelerinde sıkı bir şekilde takip edilen ve TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi için Filistinli "Emced" adlı müzik grubu, Arapça sözlerle bir müzik hazırladı. Ümmetin Dirilişi adı verilen müzik, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İÇİN "ÜMMETİN DİRİLİŞİ" MÜZİĞİ

Çoğunluğunu Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin oluşturduğu müzik grubu "Emced"in, üzerine Arapça sözler yazarak yorumladığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği, Arap dünyasında büyük ilgi gördü.

Daha çok Filistin'i konu alan ezgileriyle tanınan müzik grubu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi yapım "Diriliş Ertuğrul"un Arap dünyasında yakaladığı başarının ardından, dizinin müziğini "Ümmetin Dirilişi" güftesiyle Arap dinleyiciyle buluşturdu.

Grubun kurucusu Nasır el-Gazzavi, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde, aldıkları küçük bağışlarla kurdukları stüdyoda, AA muhabirine "Emced Grubu'nu ve Ümmetin Dirilişi'ni Arap dinleyicisine ulaştırma hikayelerini" anlattı.

"ÜMMETİN DİRİLİŞİ"

"Diriliş Ertuğrul"u yayınlandığı ilk bölümden itibaren "ilgiyle" takip ettiklerini dile getiren Gazzavi, dizinin Arap dünyasındaki büyük başarısı üzerine müziklerini özel bir esere dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Gazzavi, "Dizinin sadece Lübnan'da değil tüm Arap ülkelerinde yakaladığı büyük başarı ve yüksek izlenme oranları dikkatimizi çekti. Böylece dizinin müziklerini özel bir esere dönüştürmeyi düşündük ve yeni güfte arayışına girdik." dedi.

Dizi müziğinin üzerine söz yazılmasının zor bir iş olduğunu kaydeden Gazzavi, "Üç şairden şiir istedik. Filistinli şair Hamid Derviş'in şiiri en uygun olanıydı." diye konuştu.

Gazzavi, "Ey ümmetimiz gücünüzü kuşanın. Atların sırtlarına semerleri bağlayın. Vallahi izzet bizi çağırıyor. Bu gemi ile denize dalacağız." şeklinde başlayan "Ümmetin Dirilişi" adlı eserde, dizinin ruhuna uygun olarak ümmetin birlik ve bütünlüğünün vurgulandığına işaret etti.

Filistinli müzisyen ayrıca "Tarih ve şeref tekerrür eder. Sor bizi Kisraya Kaysere. Ayak izlerimizi biliyor Hayber. Haine acıma topraklarında." gibi sözlerin de dinleyiciyi coşturduğunu ifade etti.

"ÜMMETİN DİRİLİŞİ" SOSYAL MEDYADA YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Aslında grubun seslendirdiği tüm eserlerin özgün bestelerden oluştuğunu belirten Gazzavi, "Ancak Ümmetin Dirilişi isimli eser, meşhur bir Türk dizisinin müziğini kullandığımızdan dolayı bizim için bir istisna oldu." ifadelerini kullandı.

Gazzavi, geçen Ramazan ayının 20'sinde besteyi Arapça sözlerle buluşturduklarını söyledi.

Eserin, gruba ait sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Gazzavi, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldığını ve paylaşıldığını dile getirdi.

BAĞIŞLARLA KURULAN STÜDYO

Emced Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Gazzavi, 17 sanatçıdan oluşan grubun amacının "tüm Müslümanlara sanat yoluyla Filistin sevgisini aşılamak" olduğunu söyledi.

Gazzavi, "Aldığımız küçük bağışlarla Sayda şehrinde bir stüdyo kurduk. Böylece yaptığımız müziği kaydetme, sanatımızı ilerletme ve kitlelere ulaşma imkanı bulduk." dedi.

İstanbulda 2007'de düzenlenen Uluslararası Kudüs Konferansı'na katıldıklarını belirten Gazzavi, burada müziklerinin büyük beğeni topladığını ve bir de ödül kazandıklarını anlattı.

Gazzavi ayrıca grup üyelerinin çoğunun farklı meslek gruplarında çalışan Filistin asıllı kişilerden oluştuğunu ve müzik çalışmalarını gönüllülük esasına dayanarak sürdürdüklerini ifade etti.

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