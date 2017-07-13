Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim bu akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle eğlenceli yolculuğuna devam etti.

DEV DÜNYA KADRO’NUN KEÇİ VE TAVUKLARLA DOLU OTOBÜS MACERASI!

Dünya Güzellerim Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un, İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olan Tac Mahal’i ziyaretiyle başladı. Yapının manevi geçmişinden etkilenen Diva Bülent Ersoy, Tac Mahal’in tarihiyle ilgili önemli bilgiler de verdi. Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın tren seyahatinde Hintli yolcularla girdiği eğlenceli diyaloglar dikkat çekti.

Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’un rikşa’ya binerek Hindistan trafiğini altüst ettiği dakikalar ise görülmeye değerdi. Hint yemeklerinden şikayetçi olan Diva Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman’ın otel odasındaki gizli ziyafetleri ise programa damga vurdu. Ütü üzerinde sucuk yapan dev kadro, yangın alarmının çalmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Dev kadronun katıldığı Hint düğünü ise programın en renkli anlarına sahne oldu. Safiye Soyman’ın, şarkılar söylediği düğünde Banu Alkan ise danslarıyla düğün davetlilerine eşlik etti. Dev kadronun keçi ve tavuklarla birlikte yolculuk ettiği otobüs macerası ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

DÜNYA GÜZELLERİM 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; dev kadronun alışveriş keyfi; Diva Bülent Ersoy ve Banu Alkan’ın atışmaları şimdiden merak uyandırdı. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünya Güzellerim’in merakla beklenen 5. bölümü ise 19 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV’de!

Dünya Güzellerim

show tv