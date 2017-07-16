Kalp Atışı 4. bölüm fragmanında Mehmet hastanede aniden ortaya çıkıyor

SHOW TV'de izleyiciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Kalp Atışı, Cuma günü ekranlara gelen 3. bölümüyle yine nefes kesti. Yeni bölümün ardından yayınlanan 4. bölüm fragmanı da izleyicileri oldukça meraklandırdı. Peki Kalp Atışı 4. bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in paylaştığı Kalp Atışı, 4. bölümüyle 21 Temmuz Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dizinin 4. bölüm fragmanında Ali Asaf’ın “Eylül’ü bir kez daha kaybetmeyeceğim. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım” demesi oldukça merak uyandırdı.

KALP ATIŞI'NIN 3. BÖLÜMÜNDE KAZANAN EYLÜL OLDU

Kalp Atışı'nın Cuma günü yayınlanan 3. bölümünde, Eylül acilden kaçan ve hayati tehlikesi olan bir hastaya gösterdiği müdahale ile herkesi şaşırttı. Ali Asaf, Eylül’e her fırsatta destek çıkıp yardımcı olurken Oğuz ve Selim’in de Eylül’e hayranlıkları giderek arttı. Oğuz ve Eylül rekabetinde ise kazanan Eylül oldu.

Doktor olarak, babaannesinin en büyük hayalini gerçekleştiren Eylül, onunla ilgili gerçeklere ulaşmaya çalıştı. Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, babaannesinin raporlarına ulaştı. Küçük yaştaki hastasının öleceğini öğrenen Eylül gözyaşlarına hakim olamadı ve Ali Asaf’tan destek istedi.

Eylül’e ulaşamayan ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan Esma, ne yapacağını bilemeyerek Ali Asaf’a haber verdi. Bunun üzerine hastaneye giden Ali Asaf’ın Eylül’ü bulamayarak panikle onu aradığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

"HAYAT YAŞAMAYA DEĞER... KİMSE BUNUN İÇİN GEÇ KALMAMALIDIR..."

Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır.

Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar.

Hastanede acile getirilen kadının , terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur.

“Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”

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Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı