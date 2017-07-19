Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı No: 309, bu akşam 57. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde şirkete gelen asistanı kıskanan Lale, şirkette çalışmaya başlıyor. İşte No: 309 57. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

NO: 309 57. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Şirkette yeni bir asistan çalışmaya başlar asistanın rahat tavırları filizin gözünden kaçmaz ve laleyi uyarır lale onura güvense de halasının gazıyla soluğu şirkette alır. Asistanın tavırlarından rahatsız olan lale şirkette çalışmya başlar.

56. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Onur’un uğraşları sonucu halaya ulaşılmıştır. Lale görüşmek istemese de arandığını öğrenen hala bu durumdan cesaret alıp gelir. Özellikle Songül bu durumdan hiç haz etmez.

Geçmiş yılları telafi edeceğini söyleyen hala büyük bir pişmanlık içerisindedir. Nergis dışında herkes halaya temkinli davranırken, bu durumu öğrenen Betül hemen hala ile tanışmaya ve onunla yakın olmaya karar verir.

NO: 309 55. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Tatil dönüşü çiçekçide biriken işlere yardım etmek isteyen Lale, Emir’in dadısı rahatsızlanınca ne yapacağını bilemez. Onur bu durum karşısında Emir’e bakmayı teklif eder.

Onur’un Emir’e tek başına bakamayacağını düşünen Lale bu teklife pek sıcak bakmaz. Bu durum ikili arasında bir iddialaşmaya döner. Bu iddialaşmaya Nilüfer ve Kurtuluş da dahil olur.

2 gün boyunca çocuklarına bakacak olan Onur ve Kurtuluş için başta her şey yolunda giderken birden Emir ve Gülşah ortadan kaybolur.

No: 309

No: 309 57. bölüm fragmanı