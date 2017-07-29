Kalp Atışı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı oyuncuları!

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran ve izleyicilerden tam not alan Kalp Atışı, bu akşam yayınlanan 5. bölümüyle büyük beğeni topladı. Kalp Atışı'nın 5. bölümünün ardından yayınlanan 6. bölüm fragmanı da büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 6. bölüm fragmanı, Kalp Atışı oyuncuları ve yeni bölüme dair detaylar...

KALP ATIŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı: "Her şeye rağmen beni sevmekten vazgeçme olur mu?"

Serdar’ın telefonuyla şok olan Eylül’ün babaannesiyle ilgili gerçekleri sorgulamaya başladığı tanıtımda; Ali Asaf’ın Eylül’e "önce bana bir söz vermeni istiyorum. Her şeye rağmen beni sevmekten vazgeçme olur mu?" sözleri dikkat çekti. Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın altıncı bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 5. BÖLÜMÜNDE ALİ ASAF, EYLÜL'E EVLENME TEKLİFİ ETTİ!

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen beşinci bölümünde;

Eylül, Ali Asaf’ın onu öpmesiyle birlikte bir kez daha duyguları ve korkuları arasında kaldı. Annesinden kalan kötü anıları, Ali Asaf’a karşılık vermesini engelledi. Babasına kalp masajı yapıldığını gören Ali Asaf, büyük bir şok yaşadı. Ali Asaf, Dr. Selim’le birlikte babası Ziyanur’a ve babasını vuran Serdar’a acilde ilk müdahaleyi yaptı.

Eylül ise Ziyanur’un ameliyatını başarıyla sonuçlandırarak, Ali Asaf’ın gönlünü bir kez daha fethetti. Yolda kaza yapan yaralılara müdahale etmeye çalışan Bahar’ı, kriz geçiren hasta saldırarak yaraladı. Ziyanur’u vuran adam Serdar, Eylül’le konuşarak, gerçekleri söylemek istedi. Serdar ve Eylül’ün varlığından rahatsız olan Sinan ve Süleyman, ikisinden de kurtulmanın yollarını aradı.

Kendine gelen Ziyanur ise Eylül’ün, ölümünü örtbas ettikleri Gülayşe’nin torunu olduğunu öğrendi. Ali Asaf’ın Eylül’ün gözlerinin içine bakarak “evlensene benimle?” dediği final sahnesinde, Serdar’dan gelen beklenmedik telefon heyecanı arttırdı. Babaannesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek üzere olan Eylül’ün ne yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 4 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 6. Bölüm Fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları