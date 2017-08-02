Meryem oyuncuları büyük ilgi çekti! Meryem dizisi oyuncuları!

Bu akşam Kanal D'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Meryem dizisi, hem dizi konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Diziyi izleyen vatandaşlar, merakla "Meryem oyuncuları kimlerdir?" diye soruyor. İşte Meryem oyuncuları ve Meryem dizisi karakterleri...
MERYEM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
FURKAN ANDIÇ (Savaş Sargun karakteri)
Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.
AYÇA AYŞİN TURAN (Meryem Akça karakteri)
Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.
Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.
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