Meryem oyuncuları büyük ilgi çekti! Meryem dizisi oyuncuları!

Bu akşam Kanal D'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Meryem dizisi, hem dizi konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Diziyi izleyen vatandaşlar, merakla "Meryem oyuncuları kimlerdir?" diye soruyor. İşte Meryem oyuncuları ve Meryem dizisi karakterleri...

MERYEM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

FURKAN ANDIÇ (Savaş Sargun karakteri)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

AYÇA AYŞİN TURAN (Meryem Akça karakteri)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

CEMAL TOKTAŞ (Oktay Şahin karakteri)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte. AÇELYA TOPALOĞLU (Derin Berker karakteri) Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara. BESTEMSU ÖZDEMİR (Beliz Bilen karakteri) Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor. UĞUR ÇAVUŞOĞLU (Yurdal Sargun karakteri) Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor. SERENAY AKTAŞ (Burcu Aktar karakteri) Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak. KENAN ACAR (Güçlü Tekiner karakteri) Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar. SEMA ÖZTÜRK (Tülin Sargun karakteri) Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.

Meryem oyuncuları

Meryem karakterleri

Meryem dizisi