TELEVİZYON

Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!

03 Ağustos 2017 Perşembe, 00:47:18

SHOW TV'de Çarşamba akşamlarına damga vuran gezi & show programı Dünya Güzellerim'in bu akşam ekrana gelen 7. bölümünde Banu Alkan'ın pasaportunu kabul etmeyen polisler Afrodit'i karakola götürdü, Bülent Ersoy, Buda kıyafeti ve makjayıyla büyük ilgi çekti...

  • 1 Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!
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    Dünya Güzellerim'de Afrodit Banu Alkan, Nepal'e doğru yola çıkarken pasaport polislerinin kontrolüne takıldı.

  • 2 Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!
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    Banu Alkan'ın pasaportunu inceleyen pasaport polisleri, pasaporttaki fotoğrafın Banu Alkan olmadığını iddia etti.

  • 3 Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!
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    Polis, Banu Alkan'a fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

  • 4 Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!
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    Banu Alkan ise şaşkınlıkla "Evet, benim fotoğrafım" dese de polisi ikna edemedi.

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  • 5 Dünya Güzellerim 7. bölümüyle ekranlarda "Katmandu" fırtınası estirdi!
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    Bir süre pasaportu inceleyen pasaport polisi, "Bu sizin orjinal pasaportunuz mu?" diye sordu ve fotoğraftaki kişinin Banu Alkan olduğuna ikna olmadı.

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