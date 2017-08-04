Kalp Atışı 6. bölümüyle bu akşam yayınlanacak! Kalp Atışı oyuncuları! Kalp Atışı saat kaçta?

Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in paylaştığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Kalp Atışı, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek olan 6. yeni bölümünde de yine izleyicilerin beğenisini kazanacak. İşte Kalp Atışı 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

"BEN ASLA ONUN GİBİ OLMAYACAĞIM!"

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelecek bölümünde;

Eylül Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Kendisini arayan Serdar’a ulaştığında ise her şey daha karmaşık bir hal almıştır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır. Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar.

Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’ün yarattığı tehlike nedeniyle kendisinden kurtulmak istemeleri, artık Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur.

Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder. Ali Asaf, Eylül ile konuşup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır.

5. BÖLÜMDE ALİ ASAF, EYLÜL'E EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Eylül, Ali Asaf’ın onu öpmesiyle birlikte bir kez daha duyguları ve korkuları arasında kaldı. Annesinden kalan kötü anıları, Ali Asaf’a karşılık vermesini engelledi. Babasına kalp masajı yapıldığını gören Ali Asaf, büyük bir şok yaşadı. Ali Asaf, Dr. Selim’le birlikte babası Ziyanur’a ve babasını vuran Serdar’a acilde ilk müdahaleyi yaptı.

Eylül ise Ziyanur’un ameliyatını başarıyla sonuçlandırarak, Ali Asaf’ın gönlünü bir kez daha fethetti. Yolda kaza yapan yaralılara müdahale etmeye çalışan Bahar’ı, kriz geçiren hasta saldırarak yaraladı. Ziyanur’u vuran adam Serdar, Eylül’le konuşarak, gerçekleri söylemek istedi.

Serdar ve Eylül’ün varlığından rahatsız olan Sinan ve Süleyman, ikisinden de kurtulmanın yollarını aradı. Kendine gelen Ziyanur ise Eylül’ün, ölümünü örtbas ettikleri Gülayşe’nin torunu olduğunu öğrendi.

Ali Asaf’ın Eylül’ün gözlerinin içine bakarak “evlensene benimle?” dediği final sahnesinde, Serdar’dan gelen beklenmedik telefon heyecanı arttırdı. Babaannesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek üzere olan Eylül’ün ne yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı oyuncuları

Kalp Atışı 6. Bölüm Fragmanı

Kalp Atışı saat kaçta