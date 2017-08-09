Dünya Güzellerim 8. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Dünya Güzellerim’in bu akşamki bölümüne Safiye Soyman damga vuracak. Vietnam’daki çekimlerde heves edip ginger’a binen şarkıcı, dengesini kaybedip kendini yerde bulacak. Yardımına ise Banu Alkan koşacak.

HT Magazin'in haberine göre, yaşadığı zor anlara en çok kendi gülen Soyman, “Güzel bir anı oldu” dedi.

Gezilerine Hindistan’dan başlayan “Dünya Güzellerim”in yıldızları, bu bölümden itibaren Vietnam maceralarıyla evlerimize konuk olacak.

ROTA VİETNAM!

Yaz ekranının fenomen programı “Dünya Güzellerim”, Hindistan’ın ardından Vietnam bölümleriyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan oluşan dörtlü, izleyenleri yine çok eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

Vietnam'ın altını üstüne getirecek olan dört yıldız, pirinç tarlasında eğlenceli dakikalar yaşayacak. Soyman'ın heves edil ginger’a binmeye çalıştığı ve kendini bir anda yerde bulduğu anlarda eğlence tavan yapacak.

Dümya Güzellerim

Safiye Soyman