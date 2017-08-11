Kanal D kanalında ekranlara gelen ve oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat ve Ezgi Şenler gibi isimlerin yer aldığı Bodrum Masalı dizisi, yayından kaldırıldı ve yeni sezonda ekranlarda olmayacak. Peki Bodrum Masalı neden yayından kaldırıldı? Bodrum Masalı neden bitti? Bodrum Masalı neden yok? İşte detaylar...

BODRUM MASALI YAYINDAN KALDIRILDI

Şimdiye kadar 42 bölümle izleyicisi ile buluşan Bodrum Masalı, yeni sezonda devam etmeyecek. Kanal D ile yapım şirketi TMC'nin anlaşamaması nedeniyle yayınlanmayacağı iddia edilen Bodrum Masalı, yeni sezonda büyük olasılıkla devam etmeyecek.

Geçtiğimiz haftalarda 5 Eylül'de Bodrum Masalı'nın yeni sezon çekimlerinin başlayacağı TMC Film tarafından duyurulmuş ve 15 Eylül'de yeni sezonun izleyicilerle buluşacağı açıklanmıştı.

Bodrum Masalı'nın devam edip etmeyeceği konusunda dizinin yapım şirketi TMC Film'den yapılacak açıklama bekleniyor. Bodrum Masalı'nın yeni sezonunda başrol oyuncuları olan Timuçin Esen ve Alperen Duymaz'ın kadroda yer almayacağı duyurulmuştu.

BODRUM MASALI OYUNCULARI

Timuçin Esen (Faryalı karakteri)

Şevval Sam (Yıldız karakteri)

Nejat İşler (Bora karakteri)

Murat Aygen (Evren karakteri)

Alperen Duymaz (Ateş karakteri)

Hilmicem İntepe (Kelebek karakteri)

Dilan Çiçek Deniz (Su karakteri)

Toprak Sağlam (Gözde karakteri)

Serhan Onat (Uzay karakteri)

Ezgi Şenler (Aslı karakteri)

Bilge Önal (Lal karakteri)

Barış Yalçın (Ferdi karakteri)

Bodrum Masalı

Bodrum Masalı bitti mi?

Bodrum Masalı neden bitti?

Bodrum Masalı neden yok?