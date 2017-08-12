Kalp Atışı 7. bölüm final sahnesi merak uyandırdı! Kalp Atışı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı, 7. bölümüyle dün akşam yine hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Kalp Atışı 7. bölüm özeti ve detaylar...

"BU SEFER KAZANMANA İZİN VERECEĞİM"

Cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen ve sosyal medyada da gündem olan Kalp Atışı, 7. bölümüyle büyük merak uyandırdı. Özellikle final sahnesinde Eylül'ün Ali Asaf'ın elini tutarak "Bu sefer kazanmana izin vereceğim" demesi izleyenleri oldukça etkiledi.

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen yedinci bölümünde;

Ali Asaf ve Eylül kaza geçiren Mehmet’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Fakat Mehmet’in ameliyatına Sinan’ın karışması Eylül’ü çok öfkelendirdi. Ziyanur, Selim’den Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi. Tekrar hayatına girmek isteyen babasına rest çeken Eylül, bu durumdan çok rahatsız oldu. Ali Asaf’ın milli okçu olan hastası için gerçekleştirdiği uyanık beyin ameliyatı, büyük ilgi uyandırdı.

Eylül’e sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isteyen Esma, Ali Asaf’tan yardım istedi. Herkesin Eylül’ün yanında olduğu sürpriz gecede Ali Asaf, Eylül’e çocukluğunu hediye etmek için müthiş bir fırsat yakalayarak onu lunaparka götürdü.

Parktaki final sahnesinde; Eylül’ün Ali Asaf’ın elini tutarak “bu sefer kazanmana izin vereceğim” dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MEHMET KAZA GEÇİRMİŞTİ

Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 6. bölümünde;

Eylül Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Kendisini arayan Serdar’a ulaştığında ise her şey daha karmaşık bir hal almıştır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır.

Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar. Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’ün yarattığı tehlike nedeniyle kendisinden kurtulmak istemeleri, artık Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur.

Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder. Ali Asaf, Eylül ile konuşup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı son bölüm

Kalp Atışı 8. bölüm fragmanı