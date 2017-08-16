Dünya Güzellerim 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak!

SHOW TV'de büyük beğeni ve kahkahalarla izlenen Dünya Güzellerim, bu akşam 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesinde izleyenler merakla "Dünya Güzellerim yeni bölümünde neler yaşanacak?" diye soruyor. Peki Dünya Güzellerim'in yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar...

DÜNYA GÜZELLERİM ORMANDA MAHSUR KALIYOR!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Afrodit Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'dan oluşan Dünya Güzellerim, bu akşam ekrana gelecek olan 9. bölümüyle yine çok konuşulacak.

Safiye Soyman Vietnam'da yediği bir yemekten zehirleniyor ve hastaneye kaldırılıyor.

Safiye Soyman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından endişelenen Faik Öztürk’ün, Safiye Soyman’ı görmeye gelmesi ve ikilinin eğlenceli diyalogları ile yolda kalan dev kadronun gergin anları ekrana geliyor.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, merakla beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim, Çarşamba akşamı Show TV’de sizleri bekliyor.

Maceralarına hız kesmeden devam eden “Dünya Güzellerim”in dokuzuncu bölümü 16 Ağustos Çarşamba saat 21.00’de Show TV’de!

DÜNYA GÜZELLERİM'İN BİR ÖNCEKİ HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE SAFİYE SOYMAN'IN GİNGER MACERASI HÜSRANLA SONUÇLANDI

Dünya Güzellerim'in geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 8. bölümünde;

Buda Meydanı’ndaki gezilerinde tapınaktaki çanları çalarak dünyaya iyi dileklerini gönderen Dünya Güzellerim, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Rotayı Vietnam’a çeviren dev kadro daha sonra Tuktuk’la seyahate çıktı. Gece dışarıya çıkan Safiye Soyman ve Banu Alkan sokaklarda şarkı söyleyip, dans ederek izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Fakat Safiye Soyman, Ginger’a binmek isteyince olanlar oldu. Mutlu başlayan Ginger macerası hüsranla sonuçlanan Safiye Soyman’ın, imdadına Banu Alkan yetişti. Pirinç tarlasında Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy; Vietnamlı köylülerle pirinç topladı.

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un bisiklete bindiği anlar ise görülmeye değerdi. Çok mutlu olduğu görülen Diva, daha sonra güneşin batışını izledi. Günün stresini atmak için akşam serinliğinde piknik keyfi yapan Dünya Güzellerim, eğlenceli diyaloglara imza attı.

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim 9. bölüm fragmanı