Dünya Güzellerim 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Dünya Güzellerim yeni bölüm fragmanı!

SHOW TV'de Çarşamba akşamları ekrana gelen ve izleyicileri kahkahaya boğan Dünya Güzellerim'in 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dünya Güzellerim 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

DÜNYA GÜZELLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; dev kadronun masaj keyfi ve akşam yemeği sırasında sinirlenen Safiye Soyman’ın gergin anları şimdiden merak uyandırdı.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

DÜNYA GÜZELLERİM'İN KANO KEYFİ!

Hanoi sokaklarında gezintiye çıkan Banu Alkan ve Safiye Soyman yerli halkla sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdiler. Gezinti sırasında Safiye Soyman, Banu Alkan’ın fotoğrafını çekerken telefonunu göle düşürdü. Vietnamlı bir gencin yardımıyla telefonunu gölden çıkaran Banu Alkan rahat bir nefes aldı.

Burcu Esmersoy’un tavsiyesiyle bir meditasyon merkezine giden ikili, içsel rahatlık sağlamak için “Sessizlik yemini” etti. Aniden bastıran yağmur nedeniyle otelde kalan Safiye Soyman, Banu Alkan ve Faik Öztürk “Ben kimim” oyunu oynadılar. Kadronun oyun sırasındaki eğlenceli atışmaları programa renk kattı.

Vietnam’ın en güzel yerlerinden biri olan Ninh Binh bölgesindeki Trang An Eko Parkı eşsiz manzarası ve içinden geçilebilen mağaralarıyla görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz gölde kano ile gezintiye çıkan Dünya Güzellerim keyifli dakikalar geçirdi. Safiye Soyman, kürek çekme denemeleri yaparken, Banu Alkan ise korku dolu anlar yaşadı. Diva Bülent Ersoy şıklığıyla dikkat çekerken, dev kadro yerli halkın ikram ettiği mısırları yedi.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 11. bölümü ile 6 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.30’da Show TV’de!

Dünya Güzellerim

Dünya Güzellerim yeni bölüm fragmanı

Dünya Güzellerim 11. bölüm fragmanı