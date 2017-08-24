Cem Sünbül kimdir? Cem Sünbül Yaşamdan Hikayeler'de ailesini arıyor

Yılarca koca bir sırrın içinde yaşayan ünlü sunucu Cem Sünbül, 28 yaşında kuzeni tarafından evlatlık verildiğini öğrenince, gerçek ailesini aramaya başladı. İstanbul'un tanınmış hastanesi olan Z. K. H.'de öz anne ve babasından koparılan bebeklerden biri olan ünlü sunucu Cem Sünbül'ün hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Cem Sünbül kimdir? İşte ünlü sunucu Cem Sünbül'ün hayat hikayesi...

CEM SÜNBÜL KİMDİR?

Cem Sünbül 1975 yılının Mart ayında Zeynepkamil hastanesinde İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. Şu an kapalı olan Yunus Emre Koleji’nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. İş hayatına ilk olarak Fenerbahçe FM’de DJ olarak başlayan Cem Sünbül, daha sonra bilgisayar satış ve servisinde çalıştı ve 2002 yılında bünyesinde Chip ve Level dergilerinin olduğu Vogel Yayıncılık’ın IT Business Weekly Dergisi’nde editör olarak çalıştı. Aynı dönemde MMC müzik kanalında, Technology Channel adlı teknoloji temalı kanalda ve Show TV’de Silikon Vadisi adlı televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Daha sonra Ciner Yayın Holding bünyesindeki PC Magazine Dergisi’nde Haber Müdürü olarak göreve başlayan Cem Sünbül bu dönemde TV8’de Silikon Vadisi, TRT Okul’da Teknoloji Dergisi gibi programları sundu.

Zarakol ve Caretta Halkla İlişkiler şirketlerinde metin yazarı olarak görev yapan Cem, son olarak Haberturk TV’de Teknolojik adındaki programı hazırlayıp, sundu. Halihazırda Haberturk.com’a teknoloji haberleriyle destek veren Cem Sünbül evli ve 1 çocuk babası.

CEM SÜNBÜL YAŞAMDAN HİKAYELER'DE GERÇEK AİLESİNİ ARIYOR

Ünlü sunucu Cem Sünbül, 28 yaşında evlatlık olduğunu öğrendi ve Tv8'de yayınlanan Yaşamdan Hikayeler programına katıldı. Sünbül, yaşadığı hikayeyi şu sözlerle anlattı;

28 yaşımda evlatlık olduğumu öğrendim. Beni büyüten annem üzülmesin diye ona öğrendiğimi söylemedim. Zaten babamı da ben 3-4 yaşlarındayken Almanya'da kaybetmiştim. Annem veya ben, hangimizin ömrü yeterse ondan sonra harekete geçeceğim dedim. Takdir-i İlahi, annem iki yıl önce vefat etti ve ben gerçek ailemi aramaya başladım. Son olark TV8'deki Yaşamdan Hikayeler adlı programda Zeynep Kamil Hastanesi'nden ölü diye çıkarılan ve verilen bebeklerle ilgili hikayeyi duydum ve kendilerini aradım. Beni büyüten ailemin verdiği bilgiler ışığında gerçek ailemi bulmak üzere yayına katıldım. Gerçek annem olması ihtimali olan bir hanımefendi İzmir'den sosyal medya hesabıma mesaj atarak bana ulaştı. Hikayelerimizdeki inanılmaz benzerliklere bakarsak annemi buldum diyebilirim ama elbette şu an DNA test sonuçlarını bekliyoruz.

Benim gibi evlatlık olduğunu düşünen, hastaneden kaçırıldığını düşünen evlatların da, evladı için hastanede annesine öldü denip, ölüsünü görmeyen, rapor almayanlar için bu adımlar yeni bir umut olabilir. Bu şüphe içinde olan aileler ve evlatların bu gibi programlara başvurarak gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmaları devletimizin daha büyük adımlar atması adına büyük önem taşıyor. İnşallah yakın gelecekte aile ve sağlık bakanlıklarının bu yönde adımlar atarak ailelerini arayanları buluşturacak, nesep ve soy bağını düzeltecek gelişmeler kolaylaşır ve yaygınlaşır.

Cem Sünbül

Cem Sünbül kimdir