Oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç ve Voklan Severcan gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın 7. bölümü merakla bekleniyor. Peki Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman? Çocuklar Duymasın 7. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın 7. yeni bölümü 3 Eylül 2017 Pazar günü yayınlanacak. Yeni bölümde neler yaşanacağı büyük merakla bekleniyor.

Bilindiği üzere Çocuklar Duymasın'ın son bölümünde Selçuk'un eski karısı Mary, Türkiye'ye geri döndü. İşte Çocuklar Duymasın'ın son bölümünde yaşananlar;

Her seferinde fotoğrafları dijitalden aktarıp eski usül bastırdığı için Taş Fırın Haluk’la dalga geçen Tuna’nın harddiski bozulunca, Tuna ve Gönül’ün düğün videosuna ve fotoğraflarına ulaşılamaz.

Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karışır. Haluk ve Tuna, hiç kimseye bu durumu çaktırmadan harddiski tamir ettirmeyi başarabilecek midir?

Meltem, Haluk’tan sosyal medyada birlikte bir fotoğraflarını paylaşmasını ve altına romantik cümleler yazmasını ister. Taş Fırın Haluk için bu oldukça zordur. Selçuk’un eski karısı Mary, Türkiye’ye geri döner. Amacı Selçuk’un eski sevgilisini ortaya çıkarmaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk karakteri)

Pınar Altuğ Atacan (Meltem karakteri)

Zeyno Günenç (Dominant Gönül karakteri)

Volkan Severcan (Zero Tuna karakteri)

Melek Şahin(Emine karakteri)

Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye karakteri)

Alparslan Özmol (Hüseyin karakteri)

Şükrü Koruyucu (Şükrü karakteri)

Alp Eren Khamis (Orçun karakteri)

Öykü Güven (Merve karakteri)

Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail karakteri)

Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal karakteri)

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çocuklar duymasın yeni bölüm

Çocuklar Duymasın oyuncuları

Çocuklar Duymasın 7. bölüm