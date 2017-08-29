Zahide Yetiş'le ne zaman başlayacak? Zahide Yetiş hangi kanalda? Zahide Yetiş yeni sezon!

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş'in sunduğu ve faydalı bilgileri ve hayattan hikayeleri izleyenlerle buluşturan "Zahide Yetiş'le"nin, yeni sezonu büyük heyecanla bekleniyor. Peki Zahide Yetiş ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN ZAHİDE YETİŞ'LE YENİ SEZONUYLA SHOW TV'DE!

Zahide Yetiş’le dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile 11 Eylül’den itibaren Show TV’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha sağlıklı bir yaşam için Zahide Yetiş bu sezon yepyeni ve hayatı iyileştirecek bir içerikle daha karşınıza çıkıyor.

Başa çıkamadığınız sağlık sorunlarınızda, sorunlarla mücadele edecek gücünüz kalmadığında Zahide Yetiş yardımınıza koşuyor, hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Son teknoloji tıbbi olanaklarla, hepsi alanında uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarınıza “Zahide Yetiş’le”de çözüm aranıyor.

“Zahide Yetiş’le” yeni sezonuyla 11 Eylül Pazartesi saat 09.30’da Show TV’de başlıyor!

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