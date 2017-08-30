Fenomen program Gelin Evi yeni sezonuyla başlıyor!

Ekranların fenomen programı Gelin Evi yeni sezonda Anadolulu gelinler ile buluşuyor. Şahane gelinlerin buluşma noktası Gelin Evi yepyeni sezonuyla Anadolu’da başlıyor!

Gelin Evi, gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle Show TV ekranlarında sizleri bekliyor. Ege, Trakya, Karadeniz ve Anadolu’dan katılan gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya yarışıyor.

Hasret bitiyor, Gelin Evi 11 Eylül Pazartesi saat 13.00’te Show TV’de başlıyor!



İşte Gelin Evi’nin yeni sezon tanıtımı!

Gelin Evi

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