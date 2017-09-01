Şevkat Yerimdar 15. yeni bölüm ne zaman? Şevkat Yerimdar 15. bölüm fragmanı

Fox TV'de yayınlanan asi ruglu bir mahalle delikanlısı Şevkat'in eğlenceli hikayesini konu alan Şevkat Yerimdar'ın 15. yeni bölümü, Kurban Bayramı dolayısıyla bu akşam ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler, Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şevkat Yerimdar 15. yeni bölüm ne zaman? İşte Şevkat Yerimdar 15. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi...

ŞEVKAT YERİMDAR 15. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylatığı Şevkat Yerimdar'ın yeni bölümü Kurban Bayramı dolayısıyla ertelendi ve bu akşam yayınlanmayacak. Şevkat Yerimdar 15. yeni bölümüyle 8 Eylül Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

ŞEVKAT YERİMDAR 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar. Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır. Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener. Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır. İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar)

Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.

Başak Parlak (Esin Uçar)

Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.

Salih Kalyon (Cevdet Uçar)

Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.

Murat Akkoyunlu (Cuma)

Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.

Burak Demir (Niko)

Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.

Barış Murat Yağcı (Bora)

Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.

Canan Maktal (Gizem)

Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.

Semra Güzel (Sanem)

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

Pascal Nouma (Pascal)

Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.

Suzan Aksoy (Marika)

Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.

OYUNCU KADROSU

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar), Başak Parlak (Esin Uçar), Salih Kalyon (Cevdet Uçar), Murat Akkoyunlu (Cuma / Tesisatçı), Suzan Aksoy ( Marika), Ayşe Kökçü ( Gülperi), Mazlum Çimen (Bozkır), Burak Demir (Niko), Barış Murat Yağcı (Bora), Eser Eyüboğlu (İsmail), Pelin Orhuner (Tezene), Canan Maktal (Gizem), Semra Güzel (Sanem), Müge Uyar (Bahar), Mert Türkoğlu (Selami / Çaycı), Murat Makar (Arşimed Kazım), Diren Polatoğulları ( Şefik), Ahmet Bozali (İmam Sadık), İnanç Koçak (Üzeyir / Manav), Tolga Koçyiğit (Miço), Pascal Nouma, Simge Uluer (Demet), Merdan Kardan (Boyacı), Koray Gümüşsoy (Gürsel)

Şevkat Yerimdar