Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunacağı “Artık Susma” yeni sezonda Show TV’de

Türkiye’nin en güvenilir ismi Seda Sayan ve ekranların sevilen yüzü Uğur Arslan, “Artık Susma” ile yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak. Seda Sayan ve Uğur Arslan’a konusunda uzman, Türkiye’nin en tecrübeli muhabir ve kameramanlarından oluşan güçlü haber kadrosu ve istihbarat ekibi eşlik edecek!





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Global Yapım tarafından hazırlanan programda Seda Sayan ve Uğur Arslan, stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak, kayıpların izini sürecek ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktaracak. Gerçekler “Artık Susma”da ortaya çıkacak!“Artık Susma” 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Show TV’de başlıyor!