Artık Susma Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla Show TV'de

Seda Sayan ve Uğur Arslan, 11 Eylül’den itibaren ‘Artık Susma’ diyecek! Stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak olan ikili, kayıpların izini sürüp güncel polisiye olayları adım adım izleyerek seyirciye aktaracak.

Canlı yayında Sayan ve Arslan’a konusunda uzman, Türkiye’nin en tecrübeli muhabir ve kameramanlarından oluşan güçlü haber kadrosu ile istihbarat ekibi de eşlik edecek.

Artık Susma

Seda Sayan

uğur arslan

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