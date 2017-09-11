İsimsizler saat kaçta? İsimsizler oyuncuları kimlerdir?

Oyuncu kadrosuna katılan yeni isimlerle yeni sezona başlayacak olan İsimsizler, bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Terör saldırısında şehit olan Virankaya Kaymakamı'nın yerine kendi isteğiyle atanan Fatih Keskin'in hikayesini ve terörle mücadeleyi konu edinen İsimsizler, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönüyor. Peki İsimsizler saat kaçta? İşte İsimsizler yeni sezonuna dair detaylar ve İsimsizler oyuncuları...

İSİMSİZLER YENİ SEZONUYLA BU AKŞAM BAŞLIYOR

Sezon finalinin ardından büyük merak ve heyecanla beklenen İsimsizler, 14. bölümüyle bu akşam ikinci sezonuyla saat 20:00'da ekrana gelecek.

Sezon finalinde helikopter kazası geçiren Fatih Keskin, uzun süreli bir komaya giriyor. Gözlerini İstanbul'da açan Fatih Keskin, helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlamamaktadır.

Helikopter kazasının ardından kayıtlara ölü bir kişi olarak geçen Fatih Keskin, artık vatan için çalışan gizli bir örgüte üyedir. Bu örgütte mücadele ettiği kişiler ise, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen enerji baronlarıdır...

Ancak Fatih'in aklında soru işaretleri bulunmaktadır. Fatih'i kim kurtarmıştır? İsimsizler'de kimler hayattadır? En önemlisi ise sıradaki düşmanlar kimlerdir? İsimsizler'in büyük heyecanla beklenen yeni sezonu bu akşam başlıyor!

İSİMSİZLER'İN OYUNCU KADROSUNA YENİ OYUNCULAR

Yayınlanan 13 bölümüyle oldukça dikkat çeken ve yeni bölümleri büyük merakla beklenen İsimsizler'in yeni sezonunda yeni kişiler kadroya katılıyor.

Yeni sezonda İsimsizler dizisinde, Mert Öcal "Tufan", Kürşat Alnıaçık "Kudret", Berkan Şal "Hatem" ve Hande Soral da "Handan" karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak.

MERT ÖCAL (Tufan karakteri)

KÜRŞAT ALNIAÇIK (Kudret karakteri)

BERKAN ŞAL (Hatem karakteri)

HANDE SORAL (Handan karakteri)

İSİMSİZLER'İN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

İsimsizler'in 13. sezon finali bölümünde;

Fatih ve ekip, Dayı’ya engel olamaz ve Dayı tetiği çeker. Dayı’nın silahını ateşlemesi, İsimsizler ekibinin başına gelecek felaketlerin de başlangıcı olur.

Diğer tarafta Berfin, ailesini katleden kişinin Bozan olduğunu öğrenir. Bozan, Berfin’e infaz emrini verenin Gözcü olduğunu söyler. Berfin, Gözcü ile hesaplaşırken, Bozan ise kendisini ele veren Heja’nın peşine düşer.

Virankaya’da olaylar her cephede alevlenir. Fatih, arkadaşlarının birer birer korkunç olaylara kurban gidişine engel olmaya çalışırken, kendi başına gelecek esas büyük felaketin farkında değildir.

İsimsizler

İsimsizler yeni sezon

İsimsizler yeni bölüm

İsimsizler oyuncuları