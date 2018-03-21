İstanbul’da yaşayan uluslararası ilişkiler öğrencisi T.Y., 23 yaşında genç bir kadın. İddiaya göre 4 yıllık ilişkisini bitirdiği 22 yaşındaki A.O.K. ona hayatını zindan etti. İşletme öğrencisi olan eski sevgilinin barışma isteğini reddeden T.Y., “Toprak olacaksın. Gebereceksin” mesajlarının ardından, “Elimde fotoğrafların var” diye şantaja da maruz kaldı. Genç kadın, 26 Şubat’ta eski sevgilisiyle konuşmak istedi. A.O.K., otomobilinde buluştuğu genç kadının ‘Barışmak istemiyorum’ sözü üzerine ise dehşet saçtı. Önce genç kadına yumruk atan, boğazını sıkıp bıçak çeken A.O.K., araçtan inip kaçmak isteyen T.Y.’nin kafasını defalarca kaldırıma vurdu. Çığlıklarını polisler duydu. Yüzü kanlar içinde kalan, burnu kırılan genç kadın, darp raporunun ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı.

A.O.K. ise eski kız arkadaşından cep telefonunu geri almak istediğini, topuklu ayakkabı giyen T.Y. ile birlikte yere düştüklerini öne sürdü. T.Y.’nin takıntılı olduğunu ifade eden A.O.K., dosyaya giren tehdit ve şantaj mesajlarına rağmen “Asıl şikâyetçi benim, hayatımdan endişe ediyorum” dedi.

Savcılık ‘kasten yaralama’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ise ‘suçun şüpheli lehine değişme ihtimali’ nedeniyle adli kontrolle serbest bıraktı.

‘ADALETE GÜVEN...’

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcı, karara itirazında kadına şiddet ve yargının tutumu konusunda çarpıcı ifadelere yer verdi: “Ülkemizde son yıllarda kadına şiddet arttı. Kamuoyunun gözünde yasaların yetersiz kaldığı ve suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı izleniminin artarak yargıya da güvenin azalmasına sebebiyet verildi. Darbın raporla kanıtlanmasına rağmen adli kontrol verilmesi, yargıdan beklenenleri karşılayamaz. Basit yaralama suçu dahi medyada haber olması üzerine tutuklamalar yapıldı. Bu olayda tutuklama şartı gerçekleştiği halde delillerin takdirinde hata yapıldı.” Ancak mahkeme ve sonrasında üst mahkeme de itirazın reddine hükmetti.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Başsavcılığı, şüphelinin evinde arama yapılması ve cep telefonuna el konulmasını talep etti.

Burnu kırılan, yüzü ve alnında şiddetin korkunç izlerini taşıyan T.Y.’nın fotoğrafları dava dosyasına da girdi.

‘HAYATIM TEHLİKEDE’

Savcılıkta ifade veren T.Y., şüphelinin yurtdışına kaçacağı yönünde duyum aldığını belirterek, “Dövüldüm, tehdit ve şantaja uğradım. Hayatım tehlikede. Yalnız dışarı çıkmaya korkuyorum” dedi. Mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle şüphelinin kendisini aramadığını söyleyen genç kadın, ancak arkadaşlarının barıştırmak için kendisini aradığını ifade etti. Habertürk’e konuşan T.Y. “Adalet, hak yerini bulsun istiyorum. Sapkın kişilerin tutuklandığı temiz bir ülke istiyorum. Sesimi duysunlar. İlla ölmem mi gerek?” diye sordu.

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